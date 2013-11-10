607 هیئت مذهبی در ساری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام حمزه‌علی صادقی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت بیش از 700 مداح در مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع)، گفت: این تعداد مداح در حسینیه‌ها و مساجد شهرستان ساری به عزاداری امام حسین(ع) و واقعه کربلا می‌پردازند.

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان ساری تصریح کرد: این تعداد مداح دارای شناسنامه مداحی از سوی سازمان تبلیغات و اداره کل اوقاف استان مازندران هستند و زیر نظر سازمان تبلیغات به فعالیت می‌پردازند.

صادقی با اشاره به کاهش بضاعت سازمان تبلیغات در زمینه بنر و بسته‌های فرهنگی برای عزاداری امام حسین(ع) گفت: پوسترهای مهیا شده برای شهرستان ساری نسبت به شهرهای دیگر مازندران محدود است.

وی بیان داشت: با همکاری مردم، اداره کل اوقاف استان مازندران و خیران، شهرستان ساری برای عزاداری امام حسین(ع) سیاه‌پوش شد.

صادقی از فعالیت 700 مبلغ روحانی در مساجد، حسینیه‌ها و امامزادگان شهرستان ساری خبر داد و افزود: این تعداد مبلغ از استان‌های قم، خراسان رضوی و مازندران در شهرستان ساری در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان ساری بیان کرد: این تعداد مبلغ از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و سازمان تبلیغات در امامزادگان مازندران ساماندهی شدند.

وی تصریح کرد: در هر کجای از شهرستان ساری که مراسم عزاداری امام حسین(ع) برپا شود، مداحان و هیئت‌های عزاداری آمادگی خود را برای شرکت در مراسم اعلام می‌کنند.

صادقی بیان داشت: این تعداد هیئت مذهبی با همکاری سازمان تبلیغات و اداره کل اوقاف مازندران ساماندهی و در حال فعالیت هستند.