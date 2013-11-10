به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ قرعه کشی نهایی لیگ برتر واترپلو با حضور محسن رضوانی رئیس فدراسیون، هادی بیک رئیس سازمان لیگ واترپلو، اعضای کمیته فنی واترپلو و نمایندگان باشگاه های شرکت کننده در محل اجتماعات استخر ۹دی برگزار شد.



پس از انجام قرعه کشی مقرر شد که تیم‌ها در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت بپردازند.



گروه A: نفت و گاز گچساران، نفت و گاز امیدیه، چوکا تالش، دانشگاه آزاد اسلامی

گروه B: جوانان ایران، مانی ماهان مشهد، استخر شهید شهبازی زنجان، نماینده استان اصفهان