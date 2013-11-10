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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

قرعه‌کشی نهایی رقابتهای لیگ برتر واترپلو انجام شد

قرعه‌کشی نهایی رقابتهای لیگ برتر واترپلو انجام شد

قرعه کشی نهایی بیست و سومین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ قرعه کشی نهایی لیگ برتر واترپلو با حضور محسن رضوانی رئیس فدراسیون، هادی بیک رئیس سازمان لیگ واترپلو، اعضای کمیته فنی واترپلو و نمایندگان باشگاه های شرکت کننده در محل اجتماعات استخر ۹دی برگزار شد.

پس از انجام قرعه کشی مقرر شد که تیم‌ها در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت بپردازند.

گروه A: نفت و گاز گچساران، نفت و گاز امیدیه، چوکا تالش، دانشگاه آزاد اسلامی
گروه B: جوانان ایران، مانی ماهان مشهد، استخر شهید شهبازی زنجان، نماینده استان اصفهان

کد مطلب 2173377

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