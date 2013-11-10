راه اندازی بزرگترین کتابخانه آموزشگاهی در جنوب استان کرمان

به گـزارش خبرگزاری مهر، این کتابخانه که در دبیرستان شبانه روزی سمیه واقع شده است 200 متر زیر بنا دارد. ساختمان این کتابخانه که به صورت کانکس می باشد را بنیاد نیکوکاری رایحه تامین کرده و در اختیار آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج قرار داده است.

فرزاد میرشکاری مسئول این کتابخانه آموزشگاهی تهیه کتاب و تجهیز این کتابخانه بزرگ را برعهده گرفت و به مسئولین آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج و بانیان این امر خیر اطمینان داد که به زودی این کتابخانه به صورت کامل تجهیز و راه اندازی خواهد شد و در این مکان فرهنگی علاوه بر امانت کتاب فعالیت هایی مانند آموزش چگونگی بهره‌گيري ازكتابخانه واستفاده از منابع پژوهشي، آموزش مهارت‌هاي مطالعه، معرفي كتاب، برگزاري نشست با پديدآورندگان، تشويق به مشاركت در كارهای گروهي، بازديدها، برپايي همايش‌ها و نمايشگاه‌ها، برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و ارتباط با كتابخانه‌هاي ديگر پیش بینی شده است.

موسس کوچکترین کتابخانه کشور و مسئول این کتابخانه بزرگ آموزشگاهی در جنوب استان کرمان همچنین اضافه کرد که سه روز در هفته این کتابخانه در اختیار دانش آموزان دختر قرار دارد و در سه روز دیگر هفته نیز دانش آموزان پسر می توانند از خدمات این کتابخانه بهره ببرند.

كتابخانه آموزشگاهي واحدي خدماتي در مدارس ابتدايي، راهنمایی و متوسطه است كه به منظور حمايت از برنامه‌هاي آموزشي ايجاد مي‌شود و بايد بتواند از راه تأمين مواد، تسهيلات و خدمات، پاسخگوي نيازهاي آموزشي، اطلاعاتي، تحقيقاتي، فردي و غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و معلمان باشد. اين كتابخانه‌ها را با نام‌هايي نظير "مركز منابع كتابخانه مدرسه، مركز رسانه‌ها، مركز مواد آموزشي یا آزمايشگاه يادگيري" نيز مي‌خوانند.