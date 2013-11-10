15 هزار رقبه اجاره نامه موقوفات در مازندران تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز رشیدی بعد از ظهر یکشنبه در شورای اوقاف افزود: احیای موقوفات گذشته یکی از کارهای اساسی اوقاف و امور خیریه است که با هدف اجرای نیات واقفین خیراندیش صورت می‌گیرد.

رشیدی به بیان اینکه تنظیم و تجدید سند اجاره با مستاجران موقوفات از جمله اقدامات این معاونت است، افزود: تهیه طرح جامع برای امامزادگان و اجرای پروژه ها عمرانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از جمله وظایف این معاونت است.

وی تصریح کرد: اجرای پروژهای عمرانی جهت بازسازی رقبات با مستعدسازی و سرمایه گزاری و با الویت عرصه و عیان صورت می گیرد.

این مسئول با اشاره به اهمیت موقوفات و احقاق حقوق وقف و موقوفه گفت: پرداخت حقوق وقف براساس فتاوای مراجع واجب است و کسانی که می‌دانند متصرف موقوفات هستند باید حقوق موقوفه را پرداخت کنند.

رشیدی به کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی و خدماتی اشاره کرد و گفت: این تعداد سند در هشت ماه نخست امسال صورت گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، با بیان اینکه بسیاری از بدعت‌گذاری‌ و آسیب‌ها عزاداری‌ امام حسین(ع) را تهدید می‌کند، اظهار داشت: ویژگی‌ها و فلسفه قیام عاشورا باید به صورت واقعی برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده با اشاره به برگزاری برنامه بصیرت عاشورایی در امامزادگان استان گفت: تقویت باورهای دینی، تبیین قیام عاشورا، بیان صحیح وقایع نهضت حسینی و روشنگری نسبت به خرافات و انحرافات از جمله اهداف برگزاری این برنامه است.

علیزاده به اجرای صحیح نیات واقفان ویژه عزاداری امام حسین(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 64 درصد موقوفات مازندران در راستای هزینه برای عزاداری امام حسین(ع) سخنرانی و اطعام‌دهی وقف شده است.

وی تصریح کرد: نیت واقفان برای عزاداری امام حسین (ع) به تفکیک شهرستان‌های استان مازندران در امامزادگان و بقاع متبرکه این استان برگزار می‌شود.

مجتبی باقرزاده معاون حقوقی و امور مجلس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه تفاهم نامه مشترک بین اداره کل اوقاف مازندران و منابع طبیعی مازندران برقرار شد، گفت: امامزادگانی که در محدوده اراضی ملی و جنگلی قرار دارند طبق تفاهم نامه محدوده ملی به اراضی امامزادگان اضافه می شود.

باقرزاده بیان داشت: اراضی ملی معاتعادی در اختیار اوقاف و امامزادگان، بقاع متبرکه و مساجد قرار گرفته است مورد ثبت و مالکیت قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: از این اماکن برای طرح توسعه حرم بقعه و امامزاده در سال های جاری می‌توان استفاده کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تاکید کرد: سازمان اوقاف آماده همکاری با منابع طبیعی برای اجرای این طرح در استان مازندران است.