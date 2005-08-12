ماموريت تيم سازمان ملل در عراق يك سال ديگر تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، از زمان حمله آمريكا و همپيمانانش به عراق در سال 2003 كه شكاف هاي عميقي را داخل شوراي امنيت بوجود آورد، سازمان ملل متحد از عراقي ها به تشكيل دولت موقت و برگزاري انتخابات در ماه ژانويه گذشته (بهمن ماه 83) كمك كرد و در حال حاضر نيز به روند تدوين قانون اساسي دائمي آنها ونيز زمينه سازي انجام همه پرسي مربوط به اين قانون كمك مي كند.



ماموريت تيم سازمان ملل امروز به پايان رسيد كه با تمديد ماموريت اين تيم تا يك سال ديگر اعضاي اين تيم تا آگوست 2006 ( مرداد 1385) به فعاليت هاي خود در عراق ادامه خواهند داد.



شوراي امنيت در تصميم خود به تمديد ماموريت اين تيم تاكيد كرد : سازمان ملل بايد به نقش پيشرو خود در كمك به عراقي ها به اينكه يك دولت فراگير با شركت طيف هاي مختلف جامعه داشته باشند، ادامه دهد.



ماموريت اين تيم از همان آغاز به دليل اوضاع نابسامان امنيتي كه دفاتر سازمان ملل دو بار هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند و به كشته شدن سرجيو وييرا دي ملو رئيس سابق اين تيم منجر شد، با موانعي روبرو شده بود.

سازمان ملل در حال حاضر به دليل نگراني هاي امنيتي حضور محدودي در عراق دارد و اعضاي اين تيم متشكل از 80 كارمند بين المللي با حمايت 160 نظامي مشغول به فعاليت هستند.



جان بولتون نماينده جديد آمريكا در شوراي امنيت پس از تمديد ماموريت تيم سازمان ملل گفت : اين يك علامت بي نهايت مثبت درباره تحولات عراق و همكاري شوراي امنيت است كه اين نشان مي دهد تمام اعضاي شوراي امنيت به پيشرفت در عراق از ديدگاه هاي بي نهايت مشابه به هم نگاه مي كند و اين نكته بسيار مثبتي است.



شاكر الصميدعي نماينده عراق در سازمان ملل متحد نيز گفت : سازمان ملل ماموريت خوبي را انجام مي دهد با وجودي كه همه ما كاملا متقاعد شده ايم به اينكه اين سازمان با وجود در نظر گرفتن تمام مشكلات مربوط به بعد امنيتي اراده وافري براي انجام ماموريت خود دارد.



به گفته وي، دولت عراق همچنان خواهان آن است كه سازمان ملل كادربيشتري به عراق بويژه به دفاتر منطقه اي جديد در بصره درجنوب و اربيل در شمال عراق اعزام كند .