یادواره 14 شهید روستای عباس آباد میامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مختار خالق وردی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری یادواره 14 شهید روستای عباس آباد میامی در محل مسجد جامع این روستا اظهار داشت افزود: دهیاری و شورای اسلامی این روستا در برگزاری یادواره همت و تلاش خوبی دارند و این مراسم در مسجد جامع روستا برگزار می شود.

وی با یادآوری اینکه رشادت های فرزندان این آب و خاک در 8 سال دفاع مقدس به عنوان طولانی‌ترین جنگ قرن و نابرابر بین ارتش‌های مادی و معنوی دنیا نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است تصریح کرد: روستائیان، بویژه جوانان روستائی نقش بسزایی درحضور در جبهه ها و پشتیبانی جنگ ودستیابی به اهداف دفاع مقدس داشته اند.

دهیار روستای عباس اباد میامی گفت: هدف از برگزاری این مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان با آرمان های بزرگ شهدا است.

خالقوردی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا گوشه ای از وظایف بزرگی است که بر عهده ما نهاده شده تا در همه زمانها یاد و خاطره شهدا را از خاطرمان فراموش نکنیم، تاکید کرد: شهدای ما با پیروی از امام حسین(ع) در برابر دشمنان ایستاده اند تا درس آزادی و آزادگی را برای همیشه به نسل های خود انتقال دهند.

وی گفت: در این مراسم که با سخنرانی امام جمعه میامی آغاز خواهد شد برنامه های مختلفی از جمله استفاده از وصیت نامه، عکس، خاطره شهدا، مرثیه سرایی و ... خواهد بود.

روستای عباس آباد در 75 کیلومتری مرکز شهرستان میامی واقع شده که 14شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.