خیرین و بخش خصوصی در رفع نیازهای حوزه درمان مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست صبح یکشنبه در آیین معرفی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در محل سالن سلامت برگزار شد، گفت: هر فردی که قبول مسئولیتی را بر عهده می گیرد در واقع ایثار می کند و آقای لاری زاده در زمان معاونت درمان از تمام توان خود برای عملکرد بهتر حوزه درمان استفاده کرد.

وی در ادامه به معیارهای انتخاب معاونان و مدیران اشاره کرد و گفت: نیازهای حوزه درمان سنگین است و باید از سرمایه های خیرین و بخش خصوصی استفاده کرد.

این مسئول بیان داشت: تعامل مثبت با بخش غیردولتی به ویژه سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری و انجمن های علمی و صنفی، تکمیل زیر ساخت های درمانی، توسعه کیفی و استانداردسازی تجهیزات پزشکی و فضای درمانی، استفاده از فناوری های نوین در حوزه مدیریت درمان و توجه ویژه به خدمات بخش های اورژانس بیمارستان ها از مواردی به شمار می رود که باید مورد نظر معاونت درمان قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان تصریح کرد: گوش مسئولان دانشگاه باز است و انتقادات را می پذیریم و برای ارتقاء بهتر دانشگاه باید با همدلی و هم افزایی سرعت کار را افزایش دهیم.

ریشه بسیاری از مشکلات بیمارستان ها مربوط به خارج از حوزه بیمارستان ها است

معاون سابق درمان دانشگاه نیز در این آیین ضمن قدردانی از مسئولان و کارکنان معاونت درمان و مدیران بیمارستان ها، گفت: ریشه بسیاری از مشکلات موجود در بیمارستان به خارج از حوزه بیمارستان ها بر می گردد.

حسن لاری زاده بیان داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، همگانی و توانمند شدن بیمه ها، اختصاص هزینه هدفمند سازی یارانه ها به بخش سلامت و معادل شدن تعرفه های دولتی به بخش خصوصی می بایست مورد توجه قرار گیرد که انجام نشدن این امور باعث بوجود آمدن مشکلاتی در حوزه سلامت شده است.

وی همچنین اجرای طرح حاکمیت بالینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جشنواره ای که به این منظور در سال گذشته برگزار شد، 3 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بواسطه اجرای خوب طرح حاکمیت بالینی مورد تقدیر قرار گرفتند. دکتر صابری نیا، معاون درمان دانشگاه نیز در این آیین خواستار همکاری و راهنمایی بزرگان دانشگاه، کارکنان معاونت درمان، مدیران بیمارستان ها در راستای ارتقاء دانشگاه شد.

در این آیین از زحمات " حسن لاری زاده" تقدیر و" امین صابری نیا" به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شد.

