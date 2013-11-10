هشدار درباره جاسازی بمب در داخل خودروها/ کشته و زخمی شدن40 نفر در حوادث تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در استان نینوی اعلام کرد: یک عامل انتحاری با منفجر کردن کمربند انفجاری خود در نزدیکی یک مرکز امنیتی در شمال موصل، دو نظامی را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

این منبع بیان کرد: در اثر این انفجار سه غیرنظامی نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع امنیتی در بصره اعلام کردند: در اثر انفجار دو بمب در منطقه المعقل و در نزدیکی مرکز فرهنگی نفتی در شمال بصره حداقل پنج نفر زخمی شدند و خسارات زیادی به مراکز تجاری و خودروهای نزدیک به محل حادثه وارد شد.

منابع امنیتی در استان الدیوانیه عراق گفتند: در اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در مرکز و شمال الدیوانیه هفت نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای از شهروندان عراقی خواست که مراقب جاسازی بمب از سوی تروریستها در داخل خودروهای خود باشند.

در این بیانیه از شهروندان عراقی خواسته شده است که پیش از سوار شدن بر خودروهای خود، آن را به دقت بررسی کنند، زیرا گروههای تروریستی با بمبهای چسبان می کوشند که شهروندان عراقی را هدف قرار دهند.

فرماندهی عملیات بغداد همچنین از مردم عراق خواست که فرصت را از گروههای تروریستی بگیرند و خودورهای خود را به شکل دقیق مورد بازرسی قرار دهند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به پلیس استان المثنی اعلام کرد: انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی یک مرکز دولتی در السماوه سبب کشته شدن چهار غیر نظامی و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد.

منابع عراقی از انفجار خودرو بمبگذاری شده در خیابان چهلم در الحله در استان بابل -که تلفات و خساراتی به دنبال نداشت- خبر دادند.

از سوی دیگر افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سوی فردی در منطقه العامل در جنوب غرب بغداد پایتخت عراق وی را کشتند.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: در اثر بمب کارگذاشته شده در خودرو شخصی در فلوجه در استان الانبار یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.