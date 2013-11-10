84 میلیون تومان سهم نیم درصد شهرداری سنندج به کتابخانه ها پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل بعد از ظهر يكشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: مطالعه با فکر، روح و روان انسان مرتبط است و ترویج کتابخوانی در جامعه سلامت و امنیت را در ميان اقشار جامعه رواج می دهد.

وی با اشاره به اینکه کاهش سرانه کتابخوانی زیبنده استان فرهنگی نیست، افزود: باید تمامی دستگاه های اجرایی موجود در استان كردستان با تعامل و همکاری لازم زمینه را برای ترویج و توسعه کتابخوانی در استان فراهم کنیم.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: جذب آحاد جامعه به بحث کتابخوانی یکی از نیازهای ضروری استان است و انتظار می رود با فراهم ساختن بسترهای مناسب زمینه برای توسعه کتابخوانی در استان فراهم شود.

میرزایی اصل یادآور شد: کتاب ها باید متناسب با نیاز روز و اقتضای زمان تالیف شود تا در جذب آحاد جامعه به بحث کتابخوانی و مطالعه موثر باشد.

وی با اشاره به این مطلب که راه اندازی ایستگاه های مطالعه در استان کاری مناسب در راستای ترویج کتابخوانی است، ادامه داد: انتظا می رود تمامی پارکها و معابری که تردد افراد برای گذراندن اوقات فراغت در آن زیاد است از ایستگاه ها مطالعه استفاده شود.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: کاهش گرایش به مطالعه در استان كردستان عوامل مختلفی دارد که نیازمند آسیب شناسی است و انتظار می رود اهالی فرهنگ با برنامه ریزی مناسب معضلات عرصه کتابخوانی را در استان حل کنیم.

میرزایی اصل اظهار داشت: گسترش رسانه های جمعی و اطلاع رسانی سریع و دیجیتالی شدن امکانات تا حد زیادی در کاهش تمایل به کتابخوانی نقش موثری ایفا کرده است و نیاز است چاره ای اندیشیده شود و در اين حوزه نيازهايذ نسل جديد نيز تامين شود.

وی با اشاره بر لزوم توسعه كتابخانه هاي عمومي در مناطق روستايي شهرستان سنندج افزود: ساخت و احداث کتابخانه ها در روستاها می تواند در گسترش فرهنگ کتابخوانی موثر باشد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: شهرداری های شهرستان های تابعه نیز باید در بحث تخصیص نیم درصد اعتبارات کتابخانه ها اقدام کنند

میرزایی اصل در پايان با اشاره به اینکه استان فرهنگی کردستان باید در بحث مطالعه و کتابخوانی استانی پیشرو باشد، یادآور شد: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند با کتابخانه های عمومی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

.