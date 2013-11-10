نگاه بومي و سنتي باید در حوزه شهرسازي حفظ و گسترش يابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفي ظهر یکشنبه در نشست با معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اگر بتوان فرهنگ و سنت ها را حفظ کرد موجب جذب بيشتر گردشگر و افزايش منابع درآمدي براي استان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اينكه در گيلان پتانسيل هاي بسيار خوب و بالقوه اي وجود دارد که بايد به آنها هرچه بيشتر توجه شود، اظهارداشت: توريسم و گردشگري مي تواند موجب توليد ثروت بسيار زيادي شود كه يكي از اين پتانسيل هاست.

استاندار گیلان با بيان اينکه توجه به خدمات و رفاه مردم جزء فريضه هايي است که مسئولان بايد به این مهم بیشتر توجه داشته باشند، گفت: شهرداري ها فقط نباید به عنوان يک منبع درآمدي نگريسته شوند بلکه بخش اعظم کارها بايد ارائه خدمت به مردم باشد.

وي در ادامه به طرح پياده راه سازي خيابان اعلم الهدي رشت اشاره کرد و افزود: ايجاد این گونه طرح ها موجب ايجاد فضاي شاد و آرامي در بين مردم مي شود به شرطي كه جوانب مختلف كار در نظر گرفته شود.

نجفی با بيان اينکه رشت بايد جزء پاکترين شهرها باشد، تاکيد کرد: به مبادي ورودي شهرها توجه بيشتري بايد شود تا سيماي زيباترين پيدا کند چرا که قضاوت برشهرها از ورودي آنها صورت گيرد.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي نيز در اين نشست با اشاره به قرار گرفتن رشت جزو کلانشهرهاي کشور گفت: براي اجراي طرح جامع رشت همه دستگاه ها بايد همکاري کنند.

پيروز حناچي خواستار توسعه خدمات محلي در نقاط مختلف شهر رشت شد و افزود: در کميسيون هاي ماده 5 شهرداري بايد منافع شهروندان را بيشتر از منافع شهرداري در نظر بگيرند و انجام اين امر نيازمند نظارت مستمر است.

وي در ادامه با بيان اينکه موزه ميراث روستايي گيلان نمونه کم نظيري در ارائه الگوي يک جاذبه بومي است که بايد توسعه يابد، اظهار داشت: جاذبه ها و معماري بومي استان در طرح جامع شهري رشت مد نظر قرار گيرد.