تولید 1300 تن گوشت قرمز در مازندران/ قلع و قمع 6 بنای غیرمجاز در مزارع جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مسئولان کشاورزی استان افزود: مازندران با داشتن بیش از 686 هزار و 9 واحد دامی اعم از گاو اصیل، بومی، دو رگ، گاومیش، گوسفند و بز در راستای تامین پروتئین مورد نیاز جامعه، یکی از قطب های مهم دامپروری کشور محسوب می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در استان مازندران بیش از شش هزار و 775 واحد دامداری صنعتی و کوچک روستایی فعال دارای پروانه بهره برداری وجود دارد، میزان تولیدات گوشت قرمز از یازده کشتارگاه مجاز استان مازندران در مهرماه سالجاری را بالغ بر هزار و 370 تن اعلام داشت.

وی افزود: این میزان گوشت قرمز از چهار هزار و 898 راس گاو و گوساله‌ پرواری با میانگین وزن لاشه 155 کیلوگرم و 12 هزار راس بز و بزغاله با میانگین وزن لاشه 16.3 کیلوگرم و دو هزار و 236 راس گوسفند و بره پرواری با میانگین وزن لاشه 18.6 کیلوگرم استحصال می شود.

برداشت سویا از 1300 هکتار مزارع بابلسر

امیر خیراله پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، با اشاره به اینکه عملیات برداشت محصول دانه روغنی سویا در سطح بالغ بر هزار و 300 هکتار از اراضی سویاکاری این شهرستان در حال انجام است، افزود: تاکنون در بیش از 900 هکتار از اراضی فوق برداشت سویا صورت گرفته است.



وی پیش بینی کرد: در سالجاری بیش از چهار هزار تن دانه روغنی از اراضی سویاکاری این شهرستان استحصال شود.

سلیمان حاتم نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار تصریح کرد: در راستای مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار برابر دستورالعمل‌ های صادره و سیاست های سازمانی، افرادی که مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز کردند، پس از معرفی آنان به محاکم قضایی، احکام محکومیت مبنی بر قلع و قمع و تخریب بناهای احداثی غیر مجاز صادر شده است.

تخریب شش بنای غیرمجاز در مزارع بابلسر

وی افزود: در این ارتباط با پیگیری های بعمل آمده، تعداد 6 فقره پرونده قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی از سوی محاکم قضایی صادر که با حضور مسوول اجرای احکام کیفری، نیروی انتظامی و این مدیریت اجرای حکم شد.

حاتم نژاد اظهار داشت: در راستای جایگزینی مواد آلی با استفاده از کرم خاکی بجای کود شیمیایی، تعداد هفت واحد در زمینه تولید ورمی کمپوست در شهرستان بابل فعالیت می کنند.



مسعود غلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در ادامه یکی از مهمترین انواع کودهای آلی را کود ورمی کمپوست عنوان داشت و افزود: سطح بهره‌برداری این واحد ها حدود 6400 متر مربع و میزان تولید سالانه آن نیز بیش از یک میلیون و 684 هزار کیلوگرم کود ورمی کمپوست و بیش از هزار و 184 کیلوگرم کرم است.

غلامی تصریح کرد: با توجه به مضرات کودهای شیمیایی و اثرات مخرب آن در محیط زیست و سلامت افراد جامعه، تولید کودهای آلی بعنوان یکی از اهداف مهم این مدیریت است.

وی با بیان اینکه افزایش ماده آلی خاک یک اقدام زیربنایی در تولید محصولات سالم و ارگانیک می باشد در خصوص اهمیت تولید کود ورمی کمپوست اظهار داشت: این نوع کودها علاوه بر کمک به احیا و حفظ محیط زیست، باعث استفاده مطلوب‌تر از ضایعات کشاورزی و بقایای گیاهی و دامی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در بخش کشاورزی می شود.



مبارزه با جوندگان مضر در رامسر

هادی پادام مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر با اشاره به اینکه مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سطح بالغ بر 11.5 هکتار با مصرف فسفر دوزنگ و برمودایلون در مدت زمان فوق انجام گرفت، 12 مورد نمونه برداری از آفات غالب مرکبات هر ده روز یکبار، 14 مورد بازدید از فروشگاه های مجاز سموم نباتی در دو بخش تعاونی و خصوصی، یک مورد بازدید مشترک با نمایندگان اداره صنعت و معدن و علوم پزشکی مازندران، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی و استاندارد از فروشگاه های سموم نباتی این شهرستان در قالب بازدید گروه سلامت و ... را از جمله فعالیت های بخش حفظ نباتات این مدیریت در مهرماه سالجاری بر شمرد.



پادام در ادامه معرفی 6 نفر متقاضی به اداره تامین اجتماعی جهت بیمه کارگر دائمی در بخش کشاورزی، تائید اینترنتی سوخت 3 نفر از متقاضیان بخش مرغداری، معرفی دو نفر از متقاضیان به دفتر نظام مهندسی تنکابن جهت صدور پروانه تاسیس و تمدید تولید و بهره برداری گل و گیاه و ... را از اقدامات بخش تولیدات گیاهی این مدیریت در مدت زمان فوق اعلام داشت.