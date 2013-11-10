به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مظفری در حاشیه شورای برنامه ریزی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه تمامی مصوبات کارگروههای زیر مجموعه شورای برنامهریزی باید به تأیید اعضای این جلسه برسد، مقرر شد خلاصه گزارشات این پروندهها و استعلامات صورت گرفته به شورای برنامهریزی ارائه شود تا بتوانیم به سرعت آنها را به تصویب نهایی برسانیم.
وی در مورد دقت نظر در بررسی طرح ها و جذب سرمایهگذاران در مناطق مختلف به ویژه اراضی مورد نیاز تصریح کرد: باید این کار در نهایت ظرافت و دقت صورت گیرد.
مظفری گفت: حمایت از تولید و اجرای طرحهای سرمایهگذاری و اشتغالزا در اولویت برنامههای استان البرز قرار دارد در این راستا طرح های تولیدی که منجر به ایجاد اشتغال می شود در اولویت شورای برنامه ریزی است.
معاون برنامه ریزی واشتغال استاندار البرز در مورد مصوبات این جلسه به تصویب 21 مصوبه اشاره کرد و یادآور شد: از تمام طرح های بررسی شده 21 طرح تصویب و 27 مورد نیز برای بررسی مجدد به جلسه آتی شورای برنامه ریزی موکول شد.
مظفری:
طرح های سرمایه گذاری با دقت نظر بررسی شوند/ ایجاد اشتغال اولویت شورای برنامه ریزی البرز
کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری البرز از تصویب 21 طرح در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد و گفت: طرح ها و جذب سرمایه گذاران باید با نهایت ظرافت و دقت نظر بررسی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مظفری در حاشیه شورای برنامه ریزی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه تمامی مصوبات کارگروههای زیر مجموعه شورای برنامهریزی باید به تأیید اعضای این جلسه برسد، مقرر شد خلاصه گزارشات این پروندهها و استعلامات صورت گرفته به شورای برنامهریزی ارائه شود تا بتوانیم به سرعت آنها را به تصویب نهایی برسانیم.
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