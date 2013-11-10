نمازخانه بیمارستان رازی تربت حیدریه افتتاح شد/ افزایش 7 درصدی ضریب اشغال تخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زاده بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به نام گذاری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری، برنامه محوری را رویکرد اصلی سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

رئیس درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: وجود نگاه ویژه و استراتژیک و برنامه محوری از نکات مثبت بیمارستان های تامین اجتماعی کشوراست، همچنین توجه به قانون و حرکت براساس برنامه می تواند زمینه ساز دفع مشکلات و بهبود درخدمات دهی به بیماران شود.

رضازاده گفت: به عنوان سربازان تامین اجتماعی باید به کارفرهنگی مشغول باشیم وامیدواریم وحدت، عزت وحفظ جایگاه تامین اجتماعی را تامین کنیم و سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن بیشترین قشر بیمه شده کشوربزرگترین خدمات درسطح منطقه را ارائه می کند و انتظار می رود با مهیا شدن شرایط لازم شاهد تحول اساسی وچشم گیردرخدمت رسانی به مراجعین و مردم و کسب رضایت بیماران و مراجعه کنندگان باشیم.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در این بیمارستان، افزایش 7 درصدی ضریب اشغال تخت و کاهش سزارین را نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی کرد.

رئیس درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه بیمارستان رازی به عنوان بیمارستان معین شهرهای اطراف و در مسیر جاده مشهد واقع شده است باعث افزایش بارکاری به همکاران می شود که با این وجود تلاش همکارانمان در این بیمارستان شایسته تقدیر است.