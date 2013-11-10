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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۳

نمازخانه بیمارستان رازی تربت حیدریه افتتاح شد/ افزایش 7 درصدی ضریب اشغال تخت

نمازخانه بیمارستان رازی تربت حیدریه افتتاح شد/ افزایش 7 درصدی ضریب اشغال تخت

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی نمازخانه بیمارستان رازی تربت حیدریه با اعتبار یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زاده بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به نام گذاری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری، برنامه محوری را رویکرد اصلی سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

رئیس درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: وجود نگاه ویژه و استراتژیک و برنامه محوری از نکات مثبت بیمارستان های تامین اجتماعی کشوراست، همچنین توجه به قانون و حرکت براساس برنامه می تواند زمینه ساز دفع مشکلات و بهبود درخدمات دهی به بیماران شود.

رضازاده گفت: به عنوان سربازان تامین اجتماعی باید به کارفرهنگی مشغول باشیم وامیدواریم وحدت، عزت وحفظ جایگاه تامین اجتماعی را تامین کنیم و سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن بیشترین قشر بیمه شده کشوربزرگترین خدمات درسطح منطقه را ارائه می کند و انتظار می رود با مهیا شدن شرایط لازم شاهد تحول اساسی وچشم گیردرخدمت رسانی به مراجعین و مردم و کسب رضایت بیماران و مراجعه کنندگان باشیم.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در این بیمارستان، افزایش 7 درصدی ضریب اشغال  تخت و کاهش سزارین را نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی کرد.

 رئیس درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه بیمارستان رازی به عنوان بیمارستان معین شهرهای اطراف و در مسیر جاده مشهد واقع شده است  باعث افزایش بارکاری به همکاران می شود که با این وجود تلاش همکارانمان در این بیمارستان شایسته تقدیر است.

 

کد مطلب 2173402

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