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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۱۷

در هفته نهم لیگ فوتبال آزادگان؛

تیم پاس همدان در مصاف با البدر بندرگنگ نتیجه را واگذار کرد

تیم پاس همدان در مصاف با البدر بندرگنگ نتیجه را واگذار کرد

همدان – خبرگزاری مهر: در هفته نهم لیگ آزادگان تیم فوتبال پاس همدان در مصاف با تیم البدر بندر گنگ نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی بین دو تیم پاس همدان و البدر بندر گنگ امروز، یک شنبه 19 آبان ماه در استادیوم اختصاصی البدر ساعت 14 و چهل و پنج دقیقه برگزار شد که در این دیدار تیم پاس همدان نتیجه را به تیم مقابل واگذار کرد.

اولین گل تیم پاس همدان را محسن پورحاجی در دقیقه 33 از نقطه پنالتی برای تیمش به ثمر رساند.

اما در ادامه بازی، تیم پاس همدان نتواست از سد تیم حریف بگذرد و بازی را با نتیجه دو بر یک به تیم البدر بندر گنگ واگذار کرد و نتوانست سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

بازی بین دو تیم پاس همدان و تیم البدر بندر گنگ را سید رضا مهدوی، محمد راهی، امیر آشور ماهانی و مهدی موسی پور قضاوت کردند.

کد مطلب 2173404

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