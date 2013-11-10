تولید سه اثر هنری با موضوع قیام عاشورا در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش نقاشی عاشورائیان افزود: همزمان با ایام ماه محرم و بزرگداشت قیام عاشورا، تولید سه اثر هنری توسط هنرمندان واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مازندران در قالب نقاشی روی بوم آغاز شد.

وی افزود: با اغاز ماه محرم ، مراحل تولید 3 اثر هنری در قالب آثار نقاشی روی بوم در ابعاد 170*100 توسط خانم ها مرجان سعادت نیا و ملیحه مقصودی و آقای علیرضا پاک بین به طور جداگانه آغاز شد.

وی در ادامه افزود : این آثار با تکنیک های کلاژ و رنگ روغن و رنگ پلاستیک با موضوع قیام عاشورا و مظلومیت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اجرا و در روز تاسوعای حسینی در همایش نقاشی عاشورائیان رونمایی خواهد شد.

نمایش جزیره در ساری به روی صحنه رفت

دلشادی همچنین با بیان اینکه نمایش جریره در حوزه هنری مازندران به روی صحنه رفت، گفت: نمایش « جریره » نوشته چیستا یثربی ، به کارگردانی عطیه ناصرجوی در حوزه هنری استان مازندران به روی صحنه رفت .



وی اظهار داشت: اجرای نمایش جریره از 18 آبان در سالن آمفی تئاتر شهید هادی باغبانی حوزه هنری استان مازندران آغاز و این نمایش با مشاوره مصطفی اژدرپور و تلاش گروهی بازیگران جوان، فاطمه صفری، فاطمه ساداتی، فاطمه اکبری، فاطمه بالویی، نعیمه رحمتی، نیلوفر قربانی و در بخش موسیقی نمایش، ساخت و اجرا توسط فاطمه ستاری، مژده مختاری، زهرا منتظری و فاطمه مختاری بود، که مورد استقبال عموم علاقه مندان نیز قرار گرفت.



دبیر همایش تئاتر عاشورایی استان مازندران گفت: این همایش تحت عنوان « آینه داران خورشید » دوم آذر ماه سال جاری با حضور 6 گروه صحنه ای ، 2 گروه مجلس تعزیه و کاروان آئین های عزاداری مازندران همراه با پخش فیلم تئاتر عاشورایی ، به مدت 19 شب در محل سالن شهید هادی باغبانی حوزه هنری استان مازندران برگزار می شود.

یاسر محمودی دبیر این همایش افزود: با نزدیک شدن به زمان برگزاری همایش ، قصد داریم تا با دعوت از هنرمندان عرصه نمایش استان ، ضمن دریافت نظرات و پیشنهادهای کارشناسی این عزیزان ، برنامه ریزی بلند مدتی برای سامان دهی به نمایش ها ی دینی و ارزشی به عمل آورده تا ضمن تقویت نمایش های ارزشگرا، در زمینه کشف و پرورش استعدادهای جوان نیز گام های موثری را برداریم .



وی یادآورشد: شایان ذکر است نخستین همایش تئاتر عاشورایی « آینه دارن خورشید » به همت حوزه هنری استان مازندران و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج هنرمندان استان مازندران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای اسلامی شهر ساری برگزار خواهد شد.

