همایش امر به معروف و نهی از منکر در تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی شریعتی تبار، امام جمعه تربت حیدریه بعد از ظهر یکشنبه در این همایش با اشاره به سه گانه امر به معروف و نهی اظهار کرد: اولین مرحله این فریضه الهی تذکر لسانی است که بسیاری از ناهنجاریهای جامعه و گناهانی که جنبه عمومی پیدا کرده با فرا گیر شدن این مرحله در سطح افراد متخلف جامعه از بین خواهد رفت.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: اقدام عملی و تنفر قلبی دو مرحله دیگر امر به معروف و نهی از منکر است که باید در جای خود از آن استفاده شود.

حجت الاسلام شریعتی تبار اظهار کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رایج شود حیات و سر زندگی حقیقی و روحیه پویایی و شادابی در جامعه ترزیق می شود.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف به منزله ایجاد شرایط لازم در جهت انجام همه خوبی ها اعم از واجبات و مستحبات است در حالی که امر به معروف به معنای تلاش برای از بین بردن زشتی ها وناپاکی ها از جامعه است.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید باعث رشد و پیشرفت فرد در جامعه باشد افزود: برخی فکرمی کنند امربه معروف به معنای خرده گیری و به رخ کشیدن نقاط ضعف یک فرد است درحالی که وقتی کسی می خواهد این دو فرضیه را انجام دهد باید علاوه بر حسن نیت، بین فاعل و فعل افراد تفکیک قائل شود.

در ادامه همایش محمد ابراهیم زاده، رئیس داد گستری تربت حیدریه نیز اظهار کرد: امر به معروف ونهی ازمنکررا باید جدی گرفت که چه بسا بسیاری ازمشکلات جامعه با همین تذکرلسانی حل می شود.

رئیس داد گستری تربت حیدریه گفت: با توجه به ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) در ماه محرم ولی متاسفانه هدف ازقیام کربلا در جامعه کمرنگ شده و بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه اسلامی، با همین امر به معروف و نهی از منکرحل می شود، ولی باید این فرهنگ سازی در مردم صورت گیرد که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه الهی واجب است.

ابراهیم زاده هر گونه تلاش درجهت پیشرفت و رشد فکری و فرهنگی انسان ها و تعمیق باورهای اسلامی از موارد امربه معروف است و مصداق امر به معروف و نهی ازمنکر منحصر به تذکر لسانی نیست.