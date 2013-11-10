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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

در هفته نهم لیگ دسته یک:

تیم فوتبال الوند همدان به تساوی رضایت داد

تیم فوتبال الوند همدان به تساوی رضایت داد

همدان – خبرگزاری مهر: در هفته نهم لیگ دسته یک تیم فوتبال الوند همدان به تساوی در مصاف با گهر دورود رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم الوند همدان و گهر دورود در نیمه اول به تساوی یک، یک رضایت دادند و بازی را با همین نتیجه در نیمه دوم نیز به پایان رساندند.

در هفته نهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز، یک شنبه 19 آبان ماه دو تیم الوند همدان و گهر دورود در استادیوم شهدای قدس همدان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسید.

اولین گل را شکوهی بازیکن گهر دورود در دقیقه شش بازی به ثمر رساند و در ادامه سید جمال معصومی در دقیقه 40 بازی را به تساوی کشاند.

دیدار بين دو تيم الوند همدان و گهر دورود را آرش خرمیان به همراه مسلم صفری، عسگر محمدی و محمدرضا مهرگان قضاوت کردند و كریم اصغرزاده نیز به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور داشت.

تیم الوند همدان در هفته دهم این رقابت ها یکشنبه، 26 آبان ماه میهمان گل گهر سیرجان است.

کد مطلب 2173414

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