سید جمال هادیان طبائی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هوای سالم حق همه شهروندان است، به ویژه کودکان، گفت:این قشر آنگونه که باید از ضررهای هوای ناپاکی که در آن نفس می‌کشند و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، آگاهی ندارند.

وی ادامه داد: عوامل متعددی در بروز این وضعیت دخیل هستند و شهروندان و به ویژه کودکان همواره در خطر ابتلا به بیماری های خطرناک و صعب العلاج یا عواقب آنها در بزرگسالی قرار دارند بدون آنکه بتوانند به عاملان و مقصران اصلی این وضعیت اعتراضی بکنند. نمایندگان مردم در پارلمان شهری بیش از همه نسبت به عوارض این معضل برای شهروندان آگاه و حساس هستند و بارها در چارچوب نقش نظارتی خود به مسئولان هشدار داده‌اند.

هادیان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره، نقاشی کودک و نوجوان شهر با موضوع آلودگی هوا گفت: تاکنون 20 نهاد اجتماعی و NGOها و بخش های مختلف شهرداری برای همکاری در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند همچنین سازمان محیط زیست نیز قول همکاری داده اما هنوز نحوه مشارکت این سازمان مشخص نیست.

وی اضافه کرد: ایجاد فضای مطالبه هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندی از مسوولان و ترویج فرهنگ حفاظت از آن، آشنا شدن بیشتر مردم به وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و ایجاد ارتباط سازنده میان شهروندان و نمایندگانشان در پارلمان شهری، آشنایی کودکان و نوجوانان با تبعات منفی آلودگی هوا بر بهداشت و سلامت،ایجاد انگیزه و عزم اجتماعی نهاد‌های مسئول به منظور مبارزه با آلودگی هوا و آشنایی کودکان و نوجوانان به خطرات ناشی از آلودگی هوا بر قدرت یادگیری از اهداف این جشنواره است.

مدير روابط عمومي شوراي شهر تهران با بیان این که کودکان می توانند مطالبات خود را در قالب نامه به مسئولان بنویسند گفت: این جشنواره برای گروه سنی 7 تا 14 سال (مقطع تحصیلی دبستان و راهنمایی) طراحی شده است بنابراین تمامی دانش آموزان از کلاس اول دبستان تا سوم راهنمایی شهر تهران می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

به گفته وی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به 35 اثر برتر جوایزی اهدا می شود همچنین از 3 تن از روزنامه نگارانی که در حوزه محیط زیست تلاش کرده اند تقدیر می شود.