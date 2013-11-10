برگزاری نخستین همایش شهرسازی البرز/ مدیران شهری بر دانش شهرسازی مسلط شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش شهرسازی استان البرز با محوریت نظام مهندسی و همکاری شهرسازی، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهری، کارشناسان، جامعه مهندسان و دانشجویان رشته شهرسازی و جغرافیای دانشگاه پیام نور ظهر یکشنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



شهردار کرج در این همایش با ارائه تعریفی از واژه شهرسازی اظهار داشت: آنچه در تعریف شهرسازی آمده است این واژه به مجموعه روشها و تدابیری که متخصصین امور شهری بوسیله آن شهرها را بهتر می سازند اطلاق می شود و این تعریف از دیدگاه دیگرعبارتست از مطالعه، طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی.



علی ترکاشوند با اشاره به بروز تحولات شهرسازی طی دوره اخیر گفت: آنچه امروز در شهرهای مختلف شاهد آن هستیم، بروز تغییرات ساختاری و اساسی در چیدمان های شهری است که با تکیه بر علم مهندسی ساخت و ساز شکل گرفته است.



وی افزود: در پی تغییر و تحولات صورت گرفته در ساختارهای شهری و با تبعیت از طرح تفصیلی و جامع، کاربری ها و سرانه های زندگی شهری ساماندهی و به نحو مطلوبی توزیع شد که توزیع تأسیسات شهری و برنامه‌ریزی جهت حمل و نقل شهری نمونه قابل مثال آن است.



شهردار کرج در توضیح نتایج و خروجی های مباحث کارشناسی حوزه شهرسازی به بسط روابط اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایجاد محیط‌ های راحت و سالم، کاستن از اثرات سوء زندگی شهری، جلب رضایتمندی شهروندان از سازه های شهری و دسترسی آسان به نیازهای اساسی از دیگر تبعات مثبت بهره گیری از علم شهرسازی است.



ترکاشوند با بیان اینکه طرح و برنامه‌ریزی شهری از دو پدیده محیط و انسان نشات می گیرد، گفت: مهندسان و شهرسازان با استفاده از علم شهرسازی نسبت به ایجاد رابطه‌ای منطقی بین انسان و محیط زیست مبادرت می کند که این امر زمینه ساز بهره گیری مطلوب از ساختارهای شهری است.

ارتباط مثبت شهرداری و نظام مهندسی ضروری است



وی با تاکید بر ضرورت توجه کارشناسان و برنامه ریزان شهری به برنامه ریزی و طرح ریزی شهری افزود: توجه به این مهم نقش به سزایی در حل معضلات سطح شهر دارد، بنابراین مدیریت شهری با اشراف بر این مهم سعی در بهره گیری از دانش شهرسازی به نفع شهر دارد زیرا این مجموعه خدمات رسان شهری ارتباط تنگاتنگی با شهرسازی و مباحث وابسته به آن دارد.



شهردار کرج در ادامه با تاکید بر اینکه مدیران شهری باید به علوم جدید مسلط باشند، اظهار داشت: آگاهی از علم شهرسازی می تواند، انجام عملیات عمرانی، محاسبات سازه، بحثهای معماری و ... را ساماندهی کند و به تبع آن نیز عمران و آبادانی شهری را رقم بزند.



ترکاشوند با اشاره به برگزاری همایش " شهرسازی استان البرز " به ارتباط مثبت و کارآمد شهرداری و نظام مهندسی اشاره کرد و با تاکید بر ارتقاء سطح تعاملات این دو مجموعه گفت: بی شک با افزایش سطح ارتباط، می توان آینده بهتری به لحاظ شهری برای کرج ترسیم کرد.



وی اجرای برنامه های هدفمند و تخصصی در حوزه شهرسازی را مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شهری کرج بر تحقق این امر تاکید دارد و در این راستا نیز اقدام به برنامه ریزی های کلانی کرده است که برگزاری همایش های تخصصی از جمله آن است.



شهردار کرج با ارزیابی مثبت از اجرای طرح ها و برنامه های معاونت شهرسازی رصد مسائل و مشکلات شهری و پیش بینی راهکارها را از مزایای و ویژگی های مثبت فعالیت این معاونت دانست.







