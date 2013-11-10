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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

کسب چهارمین تساوی تیم فوتبال شهرداری یاسوج در لیگ یک

کسب چهارمین تساوی تیم فوتبال شهرداری یاسوج در لیگ یک

یاسوج – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال شهرداری یاسوج در ششمین بازی خود در لیگ یک فوتبال کشور، چهارمین تساوی خود را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم بعدازظهر یکشنبه در استادیوم تختی شهر یاسوج به مصاف تیم پدیده مشهد رفت و در نهایت با تساوی بدون گل بازی را به پایان رساند.

به رغم حملات فراوان بازیکنان شهرداری بر روی دروازه تیم پدیده، موفق به باز کردن دروازه شاگردان اکبر میثاقیان نشدند.

قاسم واحدی با کمک محمدرضا امینی و فرید امیدوار کار قضاوت این بازی پر برخورد را بر عهده داشت.

تیم پدیده مشهد در این بازی یک ضربه پنالتی را توسط بهمن طهماسبی از دست داد.

تیم شهرداری یاسوج در سه بازی خانگی قبلی خود نیز به تساوی دست یافته بود.

این تیم هنوز موفق به برد در فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال کشور نشده است.

شهرداری یاسوج با کسب یک امتیاز بازی امروز، چهار امتیازه شد و با دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم ها در قعر جدول گروه الف این رقابتها قرار گرفت.

این تیم در فصل گذشته لیگ دسته یک کشور جزء مدعیان صعود به لیگ برتر بود.

کد مطلب 2173419

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