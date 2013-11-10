برند شهری برای بیرجند ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی شهرداری طی چند سال گذشته کم کاری شده است، اظهارکرد: بد اخلاقی است که بخواهیم خدمات سالهای گذشته را زیر سوال ببریم اما چون مسائل فرهنگی زیر ساخت برنامه های شهری باید قرار گیرد واحد فرهنگی را در شهرداری ایجاد کرده ایم.

وی عنوان کرد: به زودی این واحد به معاونت فرهنگی شهرداری بیرجند ارتقاء خواهد یافت.

شهردار بیرجند در ادامه از رونمایی المان زیارت عاشورا در میدان امام حسین(ع) بیرجند خبر داد و افزود: این المان بزرگترین کتیبه نقش برجسته جهان است.

وی با اشاره به اینکه شهر بیرجند به عنوان دیار علم و فرهنگ مشهور است، تصریح کرد: به دنبال این هستیم یک برند اختصاصی برای این شهر طراحی و اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه بزودی فراخوان برای طرح های پیشنهادی در این زمینه در سطح ملی منتشر خواهد شد، گفت: شورای شهر با پیشنهاد شهرداری در این زمینه موافقت کرده است.

وی به گفته وی المانی کامل، جامع که نشان از پیشینه و تاریخ این استان باشد برای شهر بیرجند طراحی می شود.

محمد استانستی، طراح و مجری ساخت بزرگترین کتیبه نقش برجسته دنیا نیز با اشاره به ایام شهادت سید و سالار شهیدان بیان داشت: هدف از قیام امام حسین(ع) برپایی آزادی و آزادگی در برابر ظلم و ستم است.

وی با تاکید براینکه ما وارثان پیام آزادی هستیم و باید آن را به مردم جهان منتقل کنیم، ادامه داد: برای تبیین و انتقال این مهم ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آنها استفاده از زبان هنر است.

این استاد هنر اظهارکرد: ساخت این المان از بهترین مصالح است به طوری که پیش بینی می شود تا 300 سال دیگر عمر داشته باشد.

جانمایی زمین 70 هکتاری برای آرمستان جدید بیرجند

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند از جانمایی ۷۰ هکتار زمین برای محل جدید بهشت متقین شهر بیرجند خبرداد و افزود: عملیات اجرایی ساخت این مکان با اعتبار 500 میلیون تومان در سال جاری آغاز می شود.

سید هادی قالیبافان گفت: آرامستان فعلی بیرجند نیز گنجایش برای 50 سال آینده را دارد.

وی به ساخت المان زیارت عاشورا اشاره کرد و افزود: این المان با همکاری شهرداری و هنرمندان طی شش ماه طراحی و در مدت 40 روز به بهره برداری رسید.

قالیبافان بیان کرد: هدف از ساخت این کتیبه زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورایی و ترویج فرهنگ آزادی در سطح و زندگی شهری است.