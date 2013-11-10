فعاليت هاي فرقه هاي نوظهور دسيسه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا جعفري خيرخواه ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با بيان اينكه انسان بايد آزاد انديش باشد، افزود: اين آزادي به منزله آن نيست كه به تمام باورها و اعتقادات تعرض كند.

وي همچنین درباره فعاليت برخي از فرقه هاي نوظهور در كشور تصريح كرد: داشتن اطلاعات اندك و ناقص و آگاهي نداشتن برخي از افراد نسبت به آزادي هاي شرعي در دين بزرگ و پرمحتواي اسلام يكي از دلائل جذب آنها به فرقه هاي نوظهور است.

معاون اجتماعی پلیس گیلان با تاكيد بر نقش منفي ماهواره ها در گسترش افكار و عقايد شيطاني و خرافه پرستي گفت: برنامه هاي ناسالم و مخرب ماهواره ها، دوگانگي شخصيت والدين در ارتباط با فرزندان ، اينترنت و غیره از جمله دلائل جذب برخي از جوانان گمراه به اين فرقه ها است.

وی در ادامه يكي از دلائل گرايش به چنين فرقه هايي را آزادي هاي بي حد و حصر و غير اصولي و غير اخلاقي ذكر كرد.

جعفری خیرخواه درباره راهكارهاي مقابله با چنين ناهنجاري هايي اذعان داشت: بهترين راه مقابله معرفي بهتر و بيشتر تمام ابعاد دين مبين اسلام به جامعه به ويژه نسل جوان و دانشگاهي است.

وي اظهارداشت: زماني كه در مهدهاي كودك مسئوليت تربيت روح و روان نسل آينده ساز كشور در يك مقطع زماني حساس به عهده دارند به جاي آموزش علوم و مفاهيم قرآني، كلاس هاي آموزش غير متعارف برگزار مي شود كه اثر نا مطلوب در جامعه به جاي مي گزارد.

معاون اجتماعی پلیس گیلان در ادامه نقش مبلغان مذهبي در پيشگيري از گسترش فعاليت فرقه هاي نوظهور را مهم دانست و يادآور شد: بهره گيري از حضور مبلغان مذهبي و بيان كامل شريعت دين اسلام به جوانان و آشنايي آنها با آزادي هاي شرعي موجود در دين بهترين راه مقابله با چنين افكار و اميال و باطل بنيان است.