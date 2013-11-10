قایقران گلستانی قهرمان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها «حبیب مجللی» عضو تیم ملی قایقرانی جوانان ایران، عصر شنبه توانست2 مدال نقره و یک طلا را از آن خود کند.

حبیب مجللی در مسابقه فینال «کانو»ی یک نفره 1000 متر با زمان 5:05.30 دقیقه بعد از بهراد ‏صادقی از آذربایجان شرقی دوم شد .‏

او در رقابت فینال کانوی دونفره 1000 متر به همراه «آرمان نورالهی» از گلستان با زمان 4:47.35 دقیقه جایگاه دوم را به دست آورد.‏



همچنین در رقابت فینال کانوی یک نفره 200 متر که بین سهیل غفری از توابع تهران، محمدنبی رضایی از مازندران، رادین ‏پیشگاه هادیان از گیلان، حبیب مجللی از گلستان، بهراد صادقی از آذربایجان شرقی، علی افضلی از کرمانشاه، ‏علی الماسی از همدان، ماکوان باوانی از کردستان و پژمان زرینی از لرستان برگزار شد، حبیب مجللی با زمان 45.92 ثانیه مقام اول را بدست آورد.