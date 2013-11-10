قایقران گلستانی قهرمان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها «حبیب مجللی» عضو تیم ملی قایقرانی جوانان ایران، عصر شنبه توانست2 مدال نقره و یک طلا را از آن خود کند.
حبیب مجللی در مسابقه فینال «کانو»ی یک نفره 1000 متر با زمان 5:05.30 دقیقه بعد از بهراد صادقی از آذربایجان شرقی دوم شد .
او در رقابت فینال کانوی دونفره 1000 متر به همراه «آرمان نورالهی» از گلستان با زمان 4:47.35 دقیقه جایگاه دوم را به دست آورد.
همچنین در رقابت فینال کانوی یک نفره 200 متر که بین سهیل غفری از توابع تهران، محمدنبی رضایی از مازندران، رادین پیشگاه هادیان از گیلان، حبیب مجللی از گلستان، بهراد صادقی از آذربایجان شرقی، علی افضلی از کرمانشاه، علی الماسی از همدان، ماکوان باوانی از کردستان و پژمان زرینی از لرستان برگزار شد، حبیب مجللی با زمان 45.92 ثانیه مقام اول را بدست آورد.
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