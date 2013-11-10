تدفین شهدا در دانشگاهها یک حرکت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رسول حسینی بعد از ظهر یکشنبه ضمن اعلام خبر فوق افزود: در وصیت نامه شهدا به ولایت مداری، دفاع از ولایت، دفاع از نظام جمهوری اسلامی و توصیه به پوشش و حجاب در جامعه تاکید شده است.

وی ادامه داد: هدف از تدفین شهدا در مراکز علمی، به عنوان یک حرکت فرهنگی مد نظر متولیان فرهنگی در دانشگاهها قرار گرفته است.

وی افزود: با تدفین شهدا در دانشگاهها، فضای این مراکز علمی حال و هوای ایثارو شجاعت و شهادت را می گیرد و سبب تجدید میثاق جوانان جامعه امروز با شهدای جنگ تحمیلی خواهد شد.

حسینی در خصوص مصادف شدن تدفین شهدا با ایام محرم گفت: ششم ماه محرم به عنوان روز جوانان و نهضت عاشورا نام گرفته است و تدفین شهدا در این روز و در یک محیط علمی با حضور اکثریت جوانان، به طور قطع پیام خاصی را برای جوانان به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: راز ماندگاری قیام امام حسین و حماسه عاشورا، دفاع از دین آن هم از روی اخلاص و جلب رضایت الهی بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان اضافه کرد: شهدای جنگ تحمیلی نیز عمده ترین هدفشان پاسداری از اسلام و نظام اسلامی به تبعیت از فرمان امام راحل بود که در این مسیر خالصانه همانند امام حسین برای اهداف و باورهای دینی خود مبارزه کردند.

وی بیان کرد: شهدا و جوانان انقلابی در دهه 60 با جنگ سخت روبرو بودند در حالی که امروز دشمنان اسلام با استفاده از ابزارهای جنگ نرم در صدد دگرگونی فرهنگی جوانان هستند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان: دشمنان اسلام در 8 سال جنگ تحمیلی به آنچه که مد نظرشان بود نتوانستند نائل شوند و در نهایت به قبول شکست تن دادند.

حسینی در پایان یادآور شد: دشمنان اکنون با به راه انداختن جنگ نرم توطئه ای دیگر در دست دارند ولی خوشبختانه جوانان جامعه بسیار هوشیار و پایبند به باورها و اعتقادات نظام اسلامی هستند و از هیچ تلاشی جهت مبارزه با دشمن فروگذار نخواهند کرد.