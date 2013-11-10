وزیران خارجه ایران و ژاپن بیانیه مشترک صادر کردند

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز یکشنبه در پاویون ریاست جمهوری در فرودگاه مهرآباد با فومیو کیشیدا همتای ژاپنی خود دیدار کرد.

ظریف در جمع خبرنگاران در خصوص این دیدار گفت: از جناب وزیر خارجه ژاپن برای سفر به ایران تشکر می کنم. روابط ایران و ژاپن دیرینه است و جمهوری اسلامی ایران به آن اهمیت زیادی می دهد.

وی با ابراز خرسندی از سفر وزیر امور خارجه ژاپن به ایران و شروع گسترش روابط بین ایران و ژاپن گفت: آقای کیشیدا در این سفر ملاقات های متعددی داشته و بیانیه مشترکی بین دو کشور تنظیم شده است.

وی به همتای ژاپنی خود برای سفر به ایران خوش آمد گفت و برای او سفر خوشی را آرزو کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن در جمع خبرنگاران گفت: من روز گذشته به خدمت آقای روحانی رئیس جمهور و رئیس مجلس رسیدم و امروز هم توانستم با آقای ظریف دیدار کنم.

وی با بیان این که پیش از این در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با ظریف دیدار داشته ام اظهار داشت: در آن دیدار توانستیم درباره روابط دوجانبه، اوضاع منطقه و مسائل هسته ای صحبت های مفیدی با یکدیگر داشته باشیم.

وی در پایان گفت: دستاورد امروز این بود که برای اولین بار وزیران ایران و ژاپن بیانیه مشترکی صادر کردند.