به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار دوم سیاوش جره با اعلام این خبر گفت: ظرف سه روز گذشته دزدان دریایی طی دو مرحله به کشتی‌های تجاری ایرانی در محدوده آبهای خلیج عدن حمله کردند.

وی افزود: در اولین مرحله 12 فروند قایق تندرو متعلق به دزدان دریایی، کشتی نفتکش تور 2 را در نزدیکی تنگه باب المندب در دریای سرخ مورد حمله قرار دادند که با مقابله به موقع تیم عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش و تیم اسکورت این نیرو، دزدان دریایی متواری شدند.

معاون عملیات نداجا اضافه کرد: ساعت 12 ظهر روز گذشته دزدان دریایی تا فاصله یک و نیم مایلی به کشتی نفتکش نزدیک شدند و قصد تعرض به شناور را داشتند که با هوشیاری تیم عملیات ویژه و تیم اسکورت، منجر به درگیری و تیراندازی می‌شود که بعد از یک ساعت درگیری، دزدان دریایی پا به فرار می‌گذارند.

دریادار دوم جره همچنین از نجات یک فروند کشتی فله‌بر ایرانی صبح امروز توسط این نیرو خبر داد و در تشریح این خبر گفت: سه فروند قایق تندرو دزدان دریایی فله‌بر ایرانی را در ورودی دریای سرخ مورد حمله قرار دادند که با مقابله تیم عملیات ویژه و حضور به موقع ناوگروه نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی متواری شدند.