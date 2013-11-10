دو بازیکن جدید به گسترش فولاد پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت باشگاه گسترش فولاد تبریز در اقدامی خوب در جهت تقویت تیم فوتبال این باشگاه دو بازیکن جدید به خدمت گرفت.

بر این اساس سید محسن حسینی مدافع بلند قامت و سرزن تیم تراکتورسازی و یوسف سیدی بازیکن اردبیلی تیم ملی زیر 17 سال کشورمان به جمع آبی پوشان اضافه شدند.

این دو خرید جدید تیم گسترش فولاد در فرصت نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور انجام گرفته است.

پیش از این محمدرضا زینال خیری و مهدی محمدپور از بین نفرات گسترش فولاد جدا شده بودند.

گسترش فولاد با کسب 17 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به تیم استقلال خوزستان در رده دهم جدول لیگ برتر در پایان نیم فصل اول ایستاد.

