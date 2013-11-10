وزرای خارجه روسیه ، چین و هند دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "زینیوز" ، وزرای خارجه سه کشور روسیه ، چین و هند در نشستی سه جانبه در دهلی نو پایتخت هندوستان موضوعات متعددی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این نشست موضوعات مربوط به رشد اقتصادی ، تروریسم و قاچاق مواد مخدر مورد بحث طرف ها قرار گرفت.

این دوازدهمین نشست وزرای خارجه سه کشور است و پیش از نشست سازمان تجارت جهانی در بالی اندونزی برگزار می شود.

دور قبلی مذاکرات سه کشور در قالب نشست سالانه RIC سال گذشته در مسکو برگزار شده بود.

سه کشور در این نشست سناریوهای پیشرو در خاورمیانه و آفریقا را مورد برررسی قرار دادند.

این سه کشور با دارا بودن 2.4 میلیارد نفر جمعیت 40 درصد جمعیت کل جهان را دارا هستند و 22.5 درصد مساحت کل کره زمین را به خود اختصاص داده اند که این حقایق موجب شده است این کشورها از منابع طبیعی و انسانی سرشاری بهره مند باشند.