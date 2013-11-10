20 اکیپ نظارت بهداشتی ذبح دام در اردبیل فعال شد

صادق صالحی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای بازرسان بهداشتی دامپزشکی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تعداد اکیپ نظارتی در قالب 43 نیروی فنی و بهداشتی در سطح این استان فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و ذبح دام های قربانی و نذری در دستجات عزاداری و هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه ها و تکایا، از عزاداران حسینی خواست به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از انتشار بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام و حصول اطمینان از سلامت لاشه دام ذبح شده با اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی همکاری کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: با توجه به مشکلات زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی که از کشتار دام در معابر عمومی و خیابان ها ایجاد می شود، انتظار می رود خیرین دام نذری خود را به کشتارگاه منتقل و پس از ذبح و انجام عملیات بازرسی بهداشتی توسط ناظران بهداشتی دامپزشکی به صورت رایگان و حصول اطمینان از سالم بودن آن نسبت به مصرف آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد که در صورت ذبح دام در مسیر دستجات عزاداری حتما اکیپ های نظارتی دامپزشکی را مطلع کنند تا سلامت لاشه دام مورد بازدید و اطمنیان حاصل شود.

صالحی با تاکید بر اینکه طبق قانون نظارت بهداشتی بر کشتار دام بر عهده دامپزشکی است، یادآور شد: در این راستا این اداره کل با تشکیل اکیپ های ثابت و سیار در سطح تمامی شهرستان های استان آماده ارائه خدمات نظارت بهداشتی است.

وی همچنین از فعالیت تمام کشتارگاههای استان و ارائه خدمات نظارت بهداشتی رایگان در این ایام خبر داد و عنوان کرد: به منظور اعمال نظارت بهداشتی به ذبح دام های نذری روزهای تاسوعا و عاشورا شماره تلفن های 1512 و 2- 3355990 و 3331890 به منظور ارتباطات عزاداران و سوگواران حسینی در نظر گرفته شده است.