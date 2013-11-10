عسگراولادی سیاستمداری منصف و معتدل بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ترقی عصر یکشنبه در مراسم یاد بود مرحوم "حبیب الله عسگراولادی" افزود: او انسانی ولایتمدار و تکلیف محور بود که از دانش به جا مانده از چنین انسان هایی باید نسل جوان استفاده کند.

وی تصریح کرد: "عسگراولادی" از خواص بصیر امام(ره) و رهبری بود که همواره سخنان این بزرگواران را در مسیر زندگی خود بکار می برد.

دبیر کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تاکید کرد: "عسگراولادی" مجاهدی خستگی ناپذیر، بال عاطفی ولایت و نسبت به فقرا مهربان بود.

ترقی با اشاره به اینکه تمام احزاب سیاسی کشور "عسگراولادی" را به عنوان فردی منصف و معتدل قول دارند، گفت: همه سلایق سیاسی کشور حکم پدری "عسگراولادی" را قبول داشته اند و همواره در مباحث مختلف از نظرات او استفاده کردند.

وی یاداور شد: "عسگراولادی" فردی بود که هیچگاه از مشورت گرفتن دیگران هراسی نداشت و همواره سخنان دیگران و حتی جوانان را مورد بررسی قرار می داد.

دبیر کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه جامعه اسلامی مدیر اسلامی می خواهد، گفت: اگر خواهان جامعه اسلامی هستیم باید وزرا از میان افراد اسلام شناس و متدین انتخاب و سپس مدیرانی با این خصوصیت را انتخاب کرد که مرحوم "عسگراولادی" مدیری اسلام شناس بود.