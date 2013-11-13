خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: ماه محرم فرصتی است تا به بررسی سینمای دینی و تولیدات این عرصه بپردازیم و به همین بهانه ساعتی را به گفتگو با محمدمهدی عسگرپور کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون نشستیم. وی که در کارنامه هنری خود تولیدات سینمایی و تلویزیونی مذهبی دارد و در مدیریت سینما نیز دستی بر آتش داشته است.

در بخش نخست این گفتگو درباره تعریف کلی از مفاهیم دینی، تفکیک هنر بر اساس دینی و غیردینی، تفاوت‌های ادیان و تاثیر آنها بر سینما، نمونه‌هایی از آثار دینی در سینمای ایران و جهان و ...صحبت کردیم.

در بخش دوم و پایانی این گفتگو درباره تفاوت‌های آثار دینی در سینمای ایران و جهان، وجود دسته‌بندی‌ها در سینمای ایران، نقش مخرب و یا مفید تلویزیون و برگزاری جشنواره‌های دینی و... صحبت کردیم.

*شما فیلمی را از سینمای هالیوود (بی وفا) مثال زدید و آن را به دلایلی یک اثر دینی معرفی کردید اما باید توجه کنیم مسیری که این فیلم از آن عبور می‌کند تا به هدفی که شما عنوان می‌کنید، برسد بسیار مهم است.

- بله. این به تفاوت فرهنگ‌ها برمی گردد. آن فیلم در جامعه خود مسیر عجیب و غریبی را طی نکرده است تا به هدفش برسد.

مثال دیگرم فیلم "چه رویاهایی می‌آیند" با بازی رابین ویلیامز است که تصویری از عالم دیگر نشان داده می‌شود که خیلی هم پذیرفتنی نیست ولی اتفاقا در داخل ایران اینگونه فیلم‌ها را در قالب آثار معناگرا نشان می‌دهند.

البته من کلا معتقدیم ما سینمای معنویت‌گرا داریم نه معناگرا.

* خاطرم هست که شما از ابتدا جزو مخالفان عنوان سینمای معناگرا بودید.

- وقتی می‌گوییم معناگرا یعنی معنایی وجود دارد و این در حالی است که در تمامی آثار معنایی وجود دارد، اما معنویت‌گرا یعنی اثری که فرد را به سمت معنویت سوق می‌دهد.

در فیلم "چه رویاهایی می‌آیند" جهانی که از برزخ و یا عالم دیگر نمایش داده می‌شود با یک رنگ‌آمیزی زیبایی جلوه می‌کند ولی به عقیده من آن جهانی که در فیلم نمایش داده می‌شود خسته‌کننده است. در طول دو ساعت فیلم این حس به مخاطب دست می‌دهد حالا چه برسد به اینکه قرار باشد در چنین عالمی بعد از مرگ زندگی کنیم.

* پس شما معتقدید تصویر دنیای پس از مرگ در چنین فیلم‌هایی چندان درست نیست.

- بله و اتفاقا نام آن را هم می‌گذاریم سینمای دینی آنهم تنها به این دلیل که یک امر ماورائی در آن به تصویر درآمده است. برایتان یک مثال دیگر عنوان می‌کنم؛ فیلم "دیگران" را برخی به طور جدی یک اثر دینی دانسته‌اند و در مقابل آن گروه دیگری آن را ضد دین معرفی کرده‌اند. استدلال کسانی که "دیگران" را فیلمی ضددینی می‌دانند این است که به محض اینکه در فیلم، پرده‌ها کنار می‌رود و نور وارد خانه می شود (که همان حقیقت است) تلخی جریان پیدا می‌کند. البته کارگردان فیلم معتقد است که اینگونه نیست و کسی که یکشنبه‌ها به کلیسا می رود نمی‌تواند فیلم ضد دینی بسازد!

ما ممکن است در یک فیلم وارد مباحثی فراتر از مفاهیم عادی شویم و به همین دلیل نام آن اثر را دینی بگذاریم ولی این رویکرد مصداق ساخت فیلم دینی نیست. با این توضحیات باز هم به همان حرف اولم برمی‌گردم که ما هر چقدر دایره موضوعات و مفاهیم را کوچک‌تر کنیم به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر کسی نمی‌تواند در آن جای بگیرد و من به شدت معتقدم باید این دایره را بزرگ‌تر بگیریم.

هر رفتاری که باعث ارتقای روح و جسم شما شود در دایره دین معنا پیدا می‌کند. امام خمینی (ره) نیز در صحبت‌هایشان عنوان کرده‌اند که "راه دین خیلی ساده است. البته سخت هم هست".

رسیدن به این نگاهِ من خیلی ساده است. مثل افرادی که فرمولی را یاد می‌گیرند به همین دلیل تا پایان آن مسئله همه چیز برایشان راحت است. خیلی از عرفا فرمول جهان هستی را متوجه می‌شوند در نتیجه درک این جهان برایشان راحت می شود. اگر این فرمول‌ها را به خوبی درک و آن را به درستی منتقل کنیم یک هنرمند دینی به شمار می‌رویم. کافی است بفهمیم هر آنچه در مسیر تعالی و ارتقای بشریت باشد در مسیر دین است. این فرمول در سینما و موضوعاتش نیز کاربرد را دارد. اینگونه نیست که اگر در فیلمی مسایل ماورایی مطرح شد لزوما یک اثر دینی است بلکه پرداختن به مسایلی که در نهایت به ارتقای روح انسان منجر می‌شود از یک فیلم اثری در مسیر دین می‌سازد.

* در صورت پذیرفتن دیدگاه شما، ما فیلم‌های اجتماعی زیادی داریم که در حیطه سینمای دینی هم تعریف می‌شوند. با این حساب این نقد که ما در سینمای دینی کم‌کار بوده‌ایم زیر سوال می‌رود.

- اگر ما در همین مفاهیمی که عنوان کردم، خوب عمل می‌کردیم می‌توانستیم دچار ارتقا شویم اما چون وارد دسته‌بندی‌ها شدیم دیگر بحث ارتقا پیش نمی‌آید.

* منظورتان از دسته‌بندی چیست؟

- دسته‌بندی یعنی سینمای دینی، فیلمساز دینی و... که با این دسته‌بندی‌ها همه را از هم جدا کردیم. این موضوع سختی‌های خود را دارد و اتفاقا رانت‌هایی را هم ایجاد می‌کند. به طور نمونه وقتی یک ارگان دولتی می‌خواهد فیلم دینی تولید کند، چون از قبل فیلمسازهای دینی را از بقیه جدا کرده‌ایم در نتیجه به دنبال فیلمسازی می‌رود که به عنوان کارگردان دینی شناخته شده است. برعکس این موضوع هم صدق می کند یعنی فیلمسازی که مشخصا در این حوزه فعالیت می‌کند، می‌داند که اگر ارگانی فیلم دینی بسازد قطعا به وی مراجعه می‌کند.

مدیران فرهنگی در این ارتباط بیشترین گناه را مرتکب شده‌اند. این مدیران هستند که مدام در معرض پاسخگویی قرار می‌گیرند و باید آمار دهند و برای داشتن پاسخ، به این دسته‌بندی‌ها روی آورده‌اند. من به دوستان خودم که اتفاقا مدیر یا وزیر بودند بارها تاکید کردم که این لفظ معناگرا اشتباه بزرگی است. آنها خوشحال بودند که اتفاقا توانسته‌اند در جشنواره فجر سیمرغ فیلم معناگرا هم اهدا کنند.

همان سال‌ها برای فیلم "قدمگاه" همین عنوان را به کار بردند. در صورتی که من باید خوشحال می‌شدم و سکه‌ها را جمع می‌کردم اما در همان زمان عنوان کردم که این لفظ معناگرا درست نیست.

ما در سینمای ایران افرادی را داریم که فیلم‌هایی درباره تاریخ اسلام می‌سازند ولی از سوی دیگر به همه سینما فحاشی می‌کنند و همه سینمای ایران را غیردینی می‌دانند درصورتی که آثار خودشان کاملا با مشکلاتی روبرو است.

اگر بخواهیم همین نگاه دسته‌بندی شده را در سینما بکار ببریم و این مسیر را ادامه دهیم قطعا می‌توان گفت که ما فقط چند فیلم در این حوزه تولید کرده‌ایم و فیلمسازان آن نیز محدود هستند.

* شاید به همین دلیل خیلی از سینماگران جرات نمی‌کنند وارد این حیطه شوند.

- چون این نگاه همچنان در سینمای ایران وجود دارد برخی از فیلمسازان هم فکر می‌کنند که نمی‌توانند وارد این حیطه شوند. در صورتی که آنها هم در آثار خودشان به خوبی به آموزه‌های دینی اشاره می‌کنند و در همین مسیر قدم برمی‌دارند.

اتفاقا برخی از همین فیلمسازان در برخورد قهری با این دسته‌بندی‌ها و برای اینکه نوعی تضاد را نشان دهند و تاکید کنند که ما در این مسیر نیستیم از خودِ واقعی‌شان دور می شوند. خیلی از این فیلمسازان را من به دلیل فعالیتی که در فارابی داشتم خیلی خوب می‌شناسم. حتی تعدادی از آنها بر اساس تلاش من وارد عالم فیلمسازی شدند اما همین دوستان برای اینکه تاکید کنند ما با این جریانی که دست‌ساز مدیران دولتی است، نیستیم از خود واقعیشان به شکل اغراق‌آمیز دور شدند، در صورتی که خودشان اینگونه نیستند.

وقتی با دسته‌بندی مدیران، فیلمسازان به دو دسته دینی و غیردینی تفکیک شدند این مشکل پیش می‌آید که عده‌ای که در دسته غیردینی قرار گرفته‌اند راهشان را جدا کنند و حتی از اعتقادات خود نیز دور شوند.

زمانی که در تلویزیون در شبکه دوم بودم چند نفر از همین دوستان که در حال حاضر فیلمسازان معتبری هستند وارد سینما شدند. نام نمی‌برم اما همین دسته‌بندیها باعث شد تعدادی از آنها از خودِ واقعیشان دور شوند. من خاستگاه همه آن دوستان را می‌دانم اما آنها فقط برای تقابل با این جریان دست به چنین کارهایی زدند البته این موضوع مزایایی هم برای آنها دارد مانند اینکه خود را دگراندیش جلوه می دهند و در محافل خاص به گونه‌ای دیگر معرفی می‌شوند. من حتی می‌دانم تعدادی از این فیلمسازان اهل نذر و نیازهای خاص بودند ولی به شکل باورنکردنی‌ای زندگی آنها در حال تغییر است آنهم فقط برای اینکه بگویند ما در این مسیر نیستیم.

البته برعکس این موضوع هم وجود دارد. برخی از فیلمسازان تلاش کردند خود را در بخش مقابل یعنی دسته‌بندی دینی قرار دهند و خود را خاص‌تر جلوه دهند چراکه احساس کردند این طرف شرایط و امکانات بهتری وجود دارد. این اتفاق هم باز بر اساس همان دسته‌بندی‌ها رخ داد.

* البته ما می‌توانیم مثال‌هایی از جوانانی که از روی باور قلبی به موضوعات دینی پرداخته‌اند بزنیم. این افراد فارغ از این دسته‌بندی‌ها سراغ اینگونه موضوعات رفتند. نمونه آن "سر به مهر" هادی مقدم‌دوست است. ضمنا در این دسته‌بندی‌ها که اشاره کردید تلویزیون هم بی‌تقصیر نبوده است.

- اگر فیلمسازی اثری تولید کند که انسان را با ذات خودش مواجه کند، قطعا به دل مخاطب نیز می‌نشیند. البته این درباره اثری است که بی‌تکلف حرف خود را بیان می‌کند.

اما از آنطرف آثاری هم در تلویزیون داشته‌ایم که به شکل اغراق‌آمیزی مسایل دینی را نشان می‌دهد و دلیل آن هم بخش‌نامه‌های ذهنی یا نوشتاری تلویزیون است که فیلمساز را به آن سمت سوق داده است. در صورتی که قطعا خود فیلمساز اعتقاداتی دارد و بر اساس آن فیلم می‌سازد. اگر اثری همانطور که گفتم مخاطب را با ذات خود مواجه کند به دل می نشیند. به طور نمونه ممکن است در یک فیلمی پختن شله زرد برای شما خیلی جذاب باشد و با آن ارتباط برقرار کنید اما در فیلم دیگری همین صحنه به دل ننشیند زیرا فیلمساز دچار تکلف شده است که البته این موضوع به همان بخش‌نامه‌ها و یا دسته‌بندی‌ها برمی‌گردد.

مساله خلق آثار بی‌تکلف کمتر در سینمای ایران اتفاق می‌افتد زیرا دسته‌بندی‌ها نمی‌گذارد که فیلمساز به راحتی کار خود را انجام دهد. همین دسته‌بندی‌ها باعث می‌شود که برخی از فیلمسازان با خود تصور کنند که اگر یکی از شخصیت‌هایشان باید در صحنه‌ای نماز بخواند بهتر است آن را نمایش ندهند چون ممکن است فیلمشان وارد جشنواره کن نشود و به همین دلیل این صحنه را نمایش نمی دهند.

پس می‌بینید آسیب این دسته‌بندی‌ها هر دو سر طیف و آثارشان را تحت تاثیر قرار داده است.

* همین دسته‌بندی‌ها باعث شده که چندین جشنواره در حوزه سینمای دینی در طول سال برگزار می‌کنیم. آیا برگزاری این رویدادها را برای ارتقای سینمای دینی مفید می‌دانید؟

- جشنواره دینی، جشنواره خیلی دینی، جشنواره خیلی خیلی دینی... این رقابت‌ها کم هم نمی‌شود. این حاصل همان دسته‌بندی‌ها است. به عقیده من هر چقدر این جشنواره‌ها بیشتر شود، فیلم‌های دینی هم ضعیف‌تر می شوند. مقصر اصلی این دسته‌بندی‌ها مدیران دولتی و اتفاقا کارشناسانی هستند که دوست دارند موضوع را داغ‌تر کنند.

اگر این دسته‌بندی‌ها را برداریم، فیلمسازان بیشتر به خودِ واقعیشان نزدیک می‌شوند. سینمای ایران در حال حاضر اینگونه شده است که فیلمسازان در یک مسیری نهادینه می‌شوند. به طور نمونه می گویند فلان فیلمساز، همیشه آثار تلخ و سیاه اجتماعی می سازد. شخص هم قبول می‌کند پس اگر این‌بار اثر سیاهی ساخته است، دفعه بعدی سیاه‌تر می‌سازد.

به من هم می‌گویند فیلمساز دینی و اگر بخواهم در یک فضای دیگری کار بسازم، این امکان وجود ندارد چون می‌گویند تو باید فقط در این مسیر باشی. مثل یک روحانی که اگر بخواهد در خیابان با بچه‌ها فوتبال بازی کند، مردم می‌گویند زشت است.

من حدود 10 سال است که فیلمنامه‌هایی دارم که نمی‌توانم سراغ آن بروم زیرا اگر این کارها را بسازم قطعا عنوان می‌شود من چرا نگاه دینی در این فیلم‌ها نداشتم.

* به تولیدات تلویزیونی هم اشاره کردید. چقدر مدیران رسانه ملی را در این امر مقصر می‌دانید؟ بزرگترین نهاد سفارش‌دهنده و ساخت آثار مناسبتی به ویژه برای ایام عزاداری‌ها رسانه ملی است.

- تلویزیون یک مشکل بزرگ دارد که هر چقدر جلوتر می‌رود به نوعی این مشکل بزرگتر می‌شود، آن هم بی‌انگیزگی مدیران آن برای برنامه‌سازی است.

یک زمانی حتی سری‌دوزی هم با علاقه انجام می‌شود اما برخی مواقع این سری‌دوزی چنان با بی‌علاقگی است که نتیجه آن تولید آثار بی‌کیفیت است. به عقیده من تلویزیون این شکل دوم را به خود گرفته است. من هنوز در برخی از شوراهای تلویزیون رفت و آمد دارم. بیشتر این مدیران بی‌انگیزه هستند و مدام شعار می‌دهند. اگر دقت کنید در بیشتر صحبت‌های مدیران ارشد صدا و سیما شعار دیده می شود. این خلایی که در برنامه‌سازی تلویزیون وجود دارد با شعار پر نمی‌شود.

مردم ما سبک و منش زندگیشان در حال تغییر است. هنجارهای اخلاقی در حال جا به جا شدن است. خیلی از منکراتی که دغدغه ذهنی ما در طول تاریخ بوده در حال تغییر و جابجایی است. برخی روابط نادرست در حال عادی شدن است. ما با این امواج روبرو هستیم که اتفاقا خانواده‌های متدین را هم درگیر کرده است.

اما از این طرف با تلویزیونِ کاملا بی‌انگیزه روبرو هستیم که منفعل عمل می کند. جالب است یک مدیری در تلویزیون سفارش ساخت سریال می‌دهد و می‌خواهد با همین یک کار جواب این امواج را هم بدهد. برخی از فیلمسازان هم این شرایط را می‌پذیرند. حتی می‌دانم در برخی از سریال‌ها معاونت سیما حتی سکانس‌هایی را نوشته که باید اینگونه گرفته شود. فیلمساز هم قبول کرده است. بعد هم سریال برتر می شود و سکه هم می گیرد!

به هر حال در منطقه خودمان سه تا تیم فوتبال مسابقه برگزار می‌کنند و یکی از آنها بالاخره اول می‌شود، این ربطی به جام جهانی و ... ندارد. ولی واقعیت این است که تلویزیون با نگاه غلط به مقولات اخلاقی و دینی به آنها ضربه زده است.

حتی شما دقت کنید به تبلیغاتی که در تلویزیون دیده می شود که بیشتر نشان دادن یک عمل دزدی و یا قاپ زدن است. فرد در حال خوردن یک پفک است، یک نفر دیگری می آید و قاپ می زند و فرار می کند. یا اینکه مثلا یکی یواشکی در یخچال را باز می کند و خوراکی دیگری را می خورد. ما هم خوشمان می آید و حتی می خندیم اما آن در ذهن مخاطب این تصور را ایجاد می کند که چون خوشمزه است باید از دست دیگری قاپ زد و فرار کرد.

این بی انگیزه‌گی و بی علاقگی به حد اعلا رسیده است. به همین دلیل فکر می‌کنیم اگر سریالی بسازیم و در آن مدام یک امامزاده را نشان دهیم، خلا سریال ترکی و .. پر می‌شود. تلویزیون در ایجاد این انحراف تعریفی و نظریه پردازی در مورد فیلم یا سریال دینی جفای بزرگی مرتکب شد و به این دسته‌بندی‌ها دامن زد.

در صورتی که اگر به جای این دسته‌بندی‌ها به فکر ارتقای اخلاق در جامعه بودند، این مشکلات حل می‌شد. به طور نمونه تصمیم بگیرند که در یک سال در 50 سریال تلویزیونی به مردم بگویند که دروغ نگویند و این کار خوبی نیست. اما عکس آن در حال حاضر اتفاق می‌افتد و انگار دروغ گفتن شیرین است و بخش عمده‌ای از سریال‌ها این موضوع را بیان می کنند. در صورتی که در تلویزیون برای هر سریال 50 تا شورای نظارتی وجود دارد.

* زمانی که سریال "جراحت" پخش شد خیلی‌ها معتقد بودند که غیر از شما هیچ کارگردان دیگری نمی توانست چنین تابوشکنی‌هایی در تلویزیون انجام دهد. به هر حال مهم است که چه کسی قرار است ساخت یک سریال را برعهده بگیرد. یعنی شاید یک فیلمساز دیگر نمی توانست دست روی این موضوع بگذارد و تلویزیون هم برای ساخت چنین مجموعه هایی فقط به شما اعتماد دارد.

- این پدیده بدی نیست. در دنیا و حتی در آمریکا هم دیده می شود که ممکن است ساخت فیلم درباره یک موضوع خاص را فقط بخواهند به یک نفر بسپارند. اما کاش این خط کشی‌ها به گونه‌ای پیش برود که در کنار ما افراد دیگری هم فعالیت کنند. همه این ویژگی را داشته باشند و به آنها هم اعتماد شود و اعتماد متقابل شکل بگیرد.

گفتگو از بیتا موسوی