رونق اقتصاد و معیشت شهروندان ارس، گام اصلی برای توسعه این منطقه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی شامگاه یکشنبه در نشست خود با بازاریان مراکز تجاری این منطقه افزود: هم اکنون منطقه آزاد ارس مورد توجه ویژه دولت تدبیر و امید است و اراده و استراتژی دولت ، توسعه سریع منطقه ارس است.

وی گفت: رونق اقتصادی بازار و زندگی و کسب و کار شهر وندان ارس لازمه استحکام پایه های توسعه شهری و صنعتی در منطقه آزاد ارس است و ارس وندان و فعالان اقتصادی همین منطقه باید پیشگام و موتور محرکه توسعه همه جانبه در آن باشند.

عرب باغی تاکید کرد: ضرورت رونق بازار در منطقه ای با اهداف کلان اقتصادی بر همگان مشهود است و لازم است به دور از حواشی و با جدیت بیشتر برای رسیدن به افق روشن تلاش کنیم.

وی افزود: تیم جدید مدیریتی با الهام گرفتن از اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید برای ارتقاء سطح اقتصادی و معیشت مردم آمده و در این راه بی هیچ ملاحظه ای، دستیابی به این اهداف تعیین شده را در پیش خواهد داشت.

گفتنی است در این نشست نمایندگان بازاریان مراکز تجاری منطقه آزاد ارس با بیان پاره های مسایل و مشکلات درخواست نمودند با تشکیل شرکت تعاونی و تخصیص زمین توسط سازمان منطقه آزاد ارس احداث مجتمع تجاری برای بازاریان قدیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد که مدیرعامل منطقه آزاد ارس دستور بررسی امر و اقدام برای تشکیل تعاونی و واگذاری زمین را صادر کرد.

