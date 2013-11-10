به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسم عبدلی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملایربا بیان اینکه امروزه در دنیای ارتباطات از طریق ماهواره و اینترنت از همه مسائل جهان با خبر می شویم و دنیا به صورت دهکده ای کوچک در آمده است اظهار داشت: استفاده از فضای مجاری امروزه به راحتی دردسترس بیشتر افراد قرار دارد.

وی فضای مجازی را یکی ازبرنامه های دشمن در جنگ نرم برشمرد و گفت: دشمن از این فضا برای اعمال فشار به کشور و انحراف جوانان بهره می برد.

وی ساخت برنامه هایی متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی و همچنین حفظ وحدت و حرکت در مسیر رهبری را از ابزارهای مقابله با فضای تهدید آمیز دشمن برشمرد.

عبدلی تفرقه و افراط و تفریط را آفت وحدت در کشور برشمرد و عنوان داشت: فضای مجازی تهدیدی برای ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت در کشور محسوب می شود.

عبدلی در ادامه گفت: متاسفانه برخی از نخبگان کشور از طریق فضای مجازی به غرب وابسته می شوند و ما باید فضای شهرستان را در این زمینه به خوبی رصد کنیم.

وی در ادامه بر لزوم آشنایی بیشتر والدین، معلمان، اساتید و مسوولان جامعه با فضای مجازی،تاکید کرد و گفت: باید آسیبها و تهدیدات فضای مجازی را برای خانواده ها آموزش داده شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه بسیاری از والدین و معلمان مدارس و مسئولان و مدیران دستگاه ها با فضای مجازی هیچ ارتباطی ندارند بیان کرد: این درحالیست که بیشتر بچه ها با مسایلی همچون دسترسی به سایت ها، رفع فیلتر و چت کردن آشنا هستند.

وی افزود: باید با فضای مجازی به خوبی آشنا باشیم و زمانی که فرزندان از رایانه استفاده می کنند بیشتر به دنبال چه مواردی در سایتها هستند.

عبدلی با اشاره به این که تحقیقات اینترنتی مدارس تاثیری در رشد علم دانش آموزان ندارد گفت: دانش آموزان باید از طریق مطالعه و تحقیق در کتب به رشد علمی برسند.

وی ادامه داد : معلمان فضای مجازی را متناسب با نیاز دانش آموزان نمی شناسند و دانش آموزان با مراجعه به کافی نت ها و پرداخت مبلغی، تحقیق مورد نیاز خود را دریافت و بدون مطالعه آن مطلب، را به معلم ارائه می کنند.

وی در پایان افزود:در این زمینه باید تغییر نگرشی در مطالعه و تحقیق دانش آموزان صورت گیرد تا دانش آموز علاوه بر رشد علمی خود از کتب موجود در کتابخانه ها نیز بهره لازم را ببرد.