تغییرات اجباری دلیل شکست تیم فوتبال پاس همدان شد

مجتبی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم پاس همدان در برابر تیم البدر بندر گنگ به خوبی بازی کرد اما در نیمه اول دو بازیکن تاثیزگزار خود را به دلیل مصدومیت در بازی از دست داد و همین امر باعث شد نظم تاکتیکی تیم برای نیمه دوم از بین برود.

سرمربی تیم پاس همدان افزود: همین تغییرات اجباری به دلیل مصدومیت بازیکنان تیم پاس باعث شد روند بازی ما تغییر کند.

موقعیت ها با بی دقتی بازیکنان تبدیل به گل نشد

وی با بیان اینکه تیم پاس همدان می توانست گل های زیادی را به ثمر برساند، عنوان داشت: اما این فرصت ها به دلیل بی دقتی بازیکنان به گل تبدیل نشد.

خورشیدی اضافه کرد: تیم پاس همدان تمام نیروهای خود را در بازی با تیم البدر بندر گنگ در اختیار نداشت و ما برای این بازی نیروهای ذخیره خود را نیز آورده بودیم که در این بازی ما را کمک کنند.

سرمربی تیم پاس همدان بیان داشت: در نیمه دوم فرصت های زیادی برای گل های دوم و سوم داشتیم که با بی دقتی به بیرون رفت و در فوتبال اینگونه است که اگر گل نزنی، گل می خوری و ما نیز از این مسئله بی نصیب نماندیم.

با توجه به فشارهای زیاد به تیم البدر نتوانستیم سه امتیاز بازی را به دست آوریم

وی با اشاره به اینکه در ادامه بازی علیرغم فشارهای زیادی که به تیم البدر بندر گنگ آوردیم اما نتوانستیم گل بزنیم و متاسفانه سه امتیاز بازی را از دست دادیم.

خورشیدی ابراز داشت: 50 درصد تیم البدر بندر گنگ خصوصی است و با اینکه مهره های شاخصی ندارد اما به دلیل اینکه بازیکنان این تیم شارژ مالی می شوند با روحیه خوبی بازی می کنند.

سرمربی تیم پاس همدان در ادامه گفت: امیدواریم با آمدن آقای نیکبخت، استاندار همدان مشکلات تیم پاس نیز حل شود و ما بتوانیم مطالبات بازیکنان را پرداخت کنیم تا آنها نیز شارژ روحی شوند.

وی در پایان سخنانش گفت: تیم پاس همدان و بازیکنان آن تاکنون یک درصد پول نیز دریافت نکرده اند.