مردم قزوین عزاداری تاسوعا را باشکوه برگزار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین روز یکشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه شهر ضیاء آّباد برگزار شد اظهار داشت: محرم ماهی است که با یاد امام حسین(ع) پیوند خورده و در این ایام دلها و افکار شیعیان را به خود مشغول می کند.



وی افزود: تاسوعا و عاشورای خونین حسینی از وقایعی است که هرگز از دلها و اذهان پاک نمی شود و در وجود انسانهای آزادی خواه ریشه دوانیده و به عنوان درس آزادگی و شجاعت الگوی آزادی خواهان جهان است.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: روز تاسوعا در فرهنگ شیعه از دیرباز تاکنون به عنوان روزی شناخته شده که عزاداران و عاشقان اهل بیت ضمن بیان فضیلت های علمدار کربلا به مرثیه سرایی و عزاداری می پردازند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: تاسوعای حسینی یادآور محاصره امام حسین(ع) و یارانش در کربلا توسط لشگریان دشمن است که در روز عاشورا شهید می شوند و در این ایم دسته های عزاداری و سوگواری با حرکت در مناطق مختلف کشور در این عزا به سوگ می نشینند.



آیت الله باریک بین اظهارداشت: تمامی هیئت ها و دسته های عزاداری و مردم با بصیرت استان در روزهای تاسوعای حسینی با اجتماع بزرگ خود در خیابان شهدا عزارداری باشکوهی را رقم خواهند زد تا در تاریخ استان ثبت و ضبط شود.



وی گفت: واقعه عاشورا برای زنده نگهداشتن دین پیامبر اکرم(ص) و الگو قراردادن راه و رسم آزادگی به بار نشست و امروز الگوی همه دوستداران حق و حقیقت شده و رمز ماندگاری شیعه نیز عشق به امام حسین است.



درادامه سرهنگ میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین هم در خصوص آمادگی ماموران پلیس برای هماهنگی و برقراری نظم و امنیت مراسم باشکوه عزاداری در این ایام گزارشی داد.



در پایان این گردهمایی، ائمه جمعه استان قزوین ترور ناجوانمردانه دادستان زابل را محکوم کردند و خواستار پیگیری دستگاه قضایی و امنیتی کشور برای دستگیری و مجازات عاملان این ترور شدند.



ائمه جمعه استان همچنین از دستجات عزاداری و هیئت های مذهبی خواستند با رعایت شئونات اسلامی مراسمی در شان دستگاه حسینی برگزار کند.























