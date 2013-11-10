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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۲۳

هوای تهران همچنان در شرایط هشدار/ محدوده پارک رازی آلوده ترین منطقه پایتخت

هوای تهران همچنان در شرایط هشدار/ محدوده پارک رازی آلوده ترین منطقه پایتخت

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت : با وجود تعطیلی مقاطع ابتدایی و کاهش ساعات کار ادارات همچنان هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 142 در شرایط هشدار قرار دارد.

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: البته شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته 3 واحد کاهش یافته اما همچنان هوای تهران در شرایط هشدار است.

به گفته وی، در حال حاضر محدوده پارک رازی با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 174 آلوده ترین منطقه و پس از آن ایستگاه های دانشگاه علم و صنعت، پارک شکوفه، پارک قائم ، ستاد بحران ، پارک سلامت ، دروس، پیروزی، فرمانداری شهرری و شادآباد به ترتیب آلوده ترین مناطق از نظر شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون هستند و میزان این شاخص در تمام این مناطق فراتر از 150 ،PSI است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه روز گذشته سه منطقه تهران هوای نسبتا سالمی داشتند اظهار داشت: امروز فقط هوای یک منطقه پایتخت سالم است و البته آن هم در آستانه ناسالم قرار دارد؛ کمترین آلودگی برای محدوده شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ذرات معلق 98 ثبت شده است.

رشیدی تصریح کرد: در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیر ضروری و فعالیت در هوای باز خودداری کنند.

کد مطلب 2173461

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