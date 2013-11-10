اجراي طرح زيباسازي و روشنايي در شهر همدان/ تابلوها و سردر مغازه ها ساماندهي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان بعداز ظهر یکشنبه در جلسه كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست شوراي اسلامي شهر همدان كه با حضور مديران عامل سازمانهاي زيباسازي و ميادين ميوه و تره بار برگزار شد، ضمن تسليت ايام سوگواري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) با بيان اين مطلب افزود: بر اساس برنامه جامع زيباسازي كه در حال تدوين است بايد نسبت به نورپردازي شهر اقدام كنند تا نماي شهري در شبها جلوه اي ويژه داشته باشد.

گردان از ساماندهي تابلوها و سردر مغازه هاي سطح شهر همدان خبر داد و اظهار داشت: نوع و شكل نصب تابلوهاي تبليغاتي و سردر مغازهاي سطح شهر بسيار نامنظم بوده و در شان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين نيست بر اين اساس شوراي اسلامي شهر ساماندهي تابلوها را در دستور كار شهرداري قرار داده است.

وي با بيان اينكه در امر روشنايي شهر تاكيد شده از تابلوهاي LED براي سردر مغازه ها استفاده شود، اضافه كرد: طبق برنامه ريزهاي صورت گرفته اين طرح در آينده اي نزديك اجرا خواهد شد.

رئيس كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست شوراي اسلامي شهر همدان در ادامه به فروش پرندگان زينتي در نقاط مختلف شهر اشاره كرد و افزود: لازم است مكان ويژه اي براي فروش پرندگان زينتي در نظر گرفته شود و اين مكان علاوه بر اين موضوع محلي تفريحي براي بازديدكنندگان نيز باشد.

ايجاد هشت بازارچه محلي جديد در دستور كار است

كامران گردان با اشاره به وجود بازارچه هاي محلي در همدان، اضافه كرد: ايجاد هشت بازارچه محلي جديد ديگر نيز در دستور كار سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري قرار دارد كه پس از مكان سنجي انجام خواهد شد.

گردان از ساماندهي روزبازارها خبر داد و اظهار داشت: همچنين براي نظم دادن به فعاليت روز بازارها، غرفه هايي يك شكل و مناسب در اختيار فروشندگان قرار خواهد گرفت تا شكل و منظر زيبايي داشته باشد.

وي با تاكيد بر بررسي عملكرد تمامي سازمانهاي شهرداري همدان، يادآور شد: كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست شوراي اسلامي شهر با اين هدف كه برنامه هاي سازمانهاي شهردراي را مورد بررسي قرار دهد و نيز در هنگام تصويب بودجه دقت بيشتري صورت پذيرد در جلسات مختلف عملكرد و مسائل مربوط به سازمانهاي شهرداري را بررسي مي كند.