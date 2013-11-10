به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان پس از بازگشت از مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: در طول دو هفته گذشته روند جدیدی از همکاریها را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز کردیم. بر همین اساس سفری به وین داشتیم و سپس مذاکرات میان آژانس و ایران آغاز شد ما رویکرد جدیدی در جهت حل مسائل گذشته با آژانس اتخاذ کردیم همانگونه که در مذاکرات ژنو با رویکرد جدیدی وارد شدیم.
وی افزود: سیاست گام به گام ما در قبال آژانس مورد استقبال قرار گرفت. ما مذاکراتی را درباره چارچوبی برای ادامه همکاریها آغاز کردیم که تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است. امیدواریم این مذاکرات در تهران به پایان برسد و بیانیهای میان ایران و آژانس امضاء شود.
عراقچی در پاسخ به سوالی درباره علت به تعویق افتادن مذاکرات ایران و 1+5 گفت: ما مذاکرات سخت و فشردهای را در ژنو داشتیم البته این مذاکرات بسیار مفید و سازنده بود و فکر میکنیم در این مذاکرات پیشرفتهای خوبی حاصل شد. حتی میتوان گفت با پیشرفتهایی که در این مذاکرات بدست آوردیم درصد بالایی از مسائل را حل کردیم. البته این امکان هم بود که این تفاهم تا مرحله نهایی پیش رود اما به دلیل برخی از مشکلات موجود و اختلاف نظرها میان دو طرف و در میان تیم مقابل قرار شد که در جلسه دیگری به بحثهای خود ادامه دهیم.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: به نظر من پیشرفتی که در مذاکرات داشتیم بسیار خوب بود، امیدواریم که در مراحل بعدی به نتیجه برسیم.
وی درباره گلهخواهیهای برخی از اعضای طرف مقابل در مذاکرات ایران و 1+5 افزود: به هر حال هر کشوری در مذاکرات مواضع خود را دارد ما در مقابل خود با شش کشور مواجه هستیم آنها مواضع و نگرانیهای مختلفی دارند. هماهنگ کردن این مواضع برای خود آنها نیز کمی زمانبر است.
عراقچی تصریح کرد: اما به هر حال مذاکرات همین است، مسائل و مواضع کم و بیش در آن مطرح میشود و در نهایت باید به نتیجه برسد. ما احساس کردیم فرصت دیگری لازم است که بتوانیم در مذاکرات ایران و 1+5 به تفاهم برسیم.
وی با اشاره به سفر وزیر خارجه ژاپن به تهران گفت: روابط ما با ژاپن بسیار دوستانه و خوب است این روابط قدیمی بر پایههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استوار است. با وجود اینکه ژاپن از نظر سیاسی در مجموعه کشورهای غربی قرار میگیرد روابط ما با این کشور در سطح خوبی قرار دارد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: فکر میکنم سفر کنونی وزیر خارجه ژاپن به تهران یک حرکت خوب و مثبت در جهت گسترش روابط است. به خصوص اینکه این سفر با بازگشت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از ژنو همراه شده و در فرودگاه دو وزیر خارجه با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند که این نشان از علاقه دوستان ژاپنی به گسترش روابط است. ما این مساله را به فال نیک میگیریم.
عراقچی در پاسخ به سوالی درباره تاثیرگذاری ژاپن در مذاکرات ایران و 1+5 گفت: ژاپن عضو 1+5 نیست و نمیتواند نقش رسمی و مستقیمی داشته باشد ولی به هر حال همه کشورهایی که به نوعی علاقهمند به روابط با ایران هستند در موضوع هستهیی میتوانند تاثیرگذار باشند.
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