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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

لیگ دسته اول والیبال:

تیم والیبال دلیران دشتی بر پیشگامان کویریزد غلبه کرد

تیم والیبال دلیران دشتی بر پیشگامان کویریزد غلبه کرد

بوشهر – خبرگزاری مهر:در هفته دوم مسابقات والبیال قهرمانی باشگاه‌های دسته اول ایران ، تیم دلیران دشتی نماینده بوشهر3 بر صفر تیم پیشگامان کویر یزد را شکست داد.

به گزارش  خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته اول کشورجام ولایت عصر امروز درسالن شهید توسلی خورموج  دنبال شد و تیم دلیران دشتی نماینده استان بوشهربا نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت.

در این دیدار تیم دلیران دشتی در سه گیم پی در پی با نتایج 25 بر 23، 25 بر 21 و 25 بر 20 بر حریف خود تیم پیشگامان  کویریزد به برتری رسید و سه امتیاز بازی را کسب کرد.

تیم دلیران دشتی  با دو برد و شش امتیاز در رتبه‌ اول  گروه خود قرار دارد.

این مسابقات با حضور 18 تیم در دو گروه  از 15 آبان ماه آغاز شد ه است و در هفته نخست تیم‌  دلیران دشتی بوشهر در برابر پاس قوامین تهران به پیروزی رسید.

کد مطلب 2173477

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