تیم والیبال دلیران دشتی بر پیشگامان کویریزد غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته اول کشورجام ولایت عصر امروز درسالن شهید توسلی خورموج دنبال شد و تیم دلیران دشتی نماینده استان بوشهربا نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت.

در این دیدار تیم دلیران دشتی در سه گیم پی در پی با نتایج 25 بر 23، 25 بر 21 و 25 بر 20 بر حریف خود تیم پیشگامان کویریزد به برتری رسید و سه امتیاز بازی را کسب کرد.

تیم دلیران دشتی با دو برد و شش امتیاز در رتبه‌ اول گروه خود قرار دارد.

این مسابقات با حضور 18 تیم در دو گروه از 15 آبان ماه آغاز شد ه است و در هفته نخست تیم‌ دلیران دشتی بوشهر در برابر پاس قوامین تهران به پیروزی رسید.