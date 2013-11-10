گروه داعش پایگاهی در ترکیه ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، احمد داود اوغلو در نشست خبری با هوشیار زیباری همتای عراقی خود گفت با تروریستهایی که از اوضاع سوریه بهره برداری می کنند باید مقابله شود.ترکیه از تروریستها حمایت نمی کند و گروه داعش هیچ پایگاهی در ترکیه ندارد.ترکیه یک وجب از اراضی خود را در راستای حمایت از تروریستها قرار نداده است.

وی ادعا کرد: نظام سوریه عامل بسیاری از اقدامات تروریستی در لبنان،عراق و ترکیه است و در امور دیگر کشورها مداخله می کند.

وزیر خارجه ترکیه از آمادگی کشورش برای کمک به عراق در مبارزه با حملات تروریستی خبر داد و افزود: خاورمیانه در حال گذار از مرحله تاریخی است و هر ملتی خود سرنوشتش را رقم می زند.

از سوی دیگر زیباری نیز گفت: دیدار وزیر خارجه ترکیه صفحه جدیدی از روابط میان دو کشور می گشاید.