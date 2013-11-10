حفاران غير مجاز در سياهكل دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضانعلي پورقاسم عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اكيپ هاي عملياتي پليس در پي گزارشات مردمي مبني بر حفاري غيرمجاز از سوی چند نفر در يكي از روستاهاي اين شهرستان بلافاصله برای بررسي موضوع در محل حاضر شدند.

وی اظهارداشت: اكيپ هاي عملياتي پليس با حضور و اقدام به موقع چهار نفر را كه مشغول حفاري غير مجاز در حوالي اين روستا بودند را دستگير و وسايل حفاري از جمله يك دستگاه گنج ياب و ابزار آلات شامل كلنگ و بيل ازآنان كشف كردند.

فرمانده انتظامي سياهكل در ادامه از همكاري مردم با پليس تقدير و تشكر کرد و یادآورشد: متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

دستگيري سارق حرفه اي سيم برق در آستانه اشرفيه

فرمانده نیروی انتظامي نیروی آستانه اشرفيه نیز از دستگيري يک سارق حرفه اي با هفت فقره سرقت سيم برق در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ وحيد اصلاني گفت: در پي چندين فقره سرقت سيم برق در شهرستان آستانه طرح دستگيري سارق يا سارقان از سوی اكيپ هاي عملياتي پليس اين شهرستان به طور ويژه در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پليس آگاهي اين شهرستان با كارهاي پليسي و تشكيل تيم ويژه با هماهنگي مقام قضايي موفق شدند، يک سارق را در اين شهرستان شناسايي و طي يك عمليات وي را در حين سرقت دستگير كنند.

فرمانده انتظامي آستانه اشرفيه اذعان داشت: سارق در بازجويي اوليه تاكنون به هفت فقره سرقت اعتراف كرده و مقاديري سيم برق مسروقه نيز از وي كشف شد.

وی یادآورشد: سارق با تشكيل پرونده به همراه اموال كشف شده تحويل مراجع قضايي شد.