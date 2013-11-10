شکوهمندترین زمان در زندگی شهید استقبال از لحظه شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام حسنعلی مازندرانی عصر یکشنبه در مراسم شام غریبان 2 تن از شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در تفکر شیعی، برترین کامیابی، بزرگترین پیروزی، والاترین مقام، بالاترین امتیاز، رفیع ترین مرتبت و گرانمایه ترین درجه، رسیدن به فیض عظمای شهادت است.

وی ادامه داد: فرهنگ شهادت طلبی تأثیری بسیاری برای جامعه و جوانان دارد واین فرهنگ می تواند در حفظ دین موثر واقع شود.

حجت‎الاسلام مازندرانی اظهار داشت: انتخاب آگاهانه شهادت در سایه تفکر صحیح می تواند نقش خود را ایفاء کند و چنان حرکت و تکانی را بوجود می آورد که حق و طرفدارانش از باطل و پیروانش به خوبی جدا شوند.

رییس استانی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان گلستان افزود: جهاد در راه خدا را از بالاترین عمل محسوب می شود.

وی یادآور شد: بدون شك اگر تمام انسان‏ها در طول تاريخ تسليم بى قيد و شرط فرهنگ حق بودند، مسأله ظلم و ستم و استعمار و استثماردیگر وجود نداشت.

گفتنی است مراسم شام غریبان 2تن از شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد.