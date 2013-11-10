مشکلات جایگاه CNG ابرکوه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاتمی در جلسه اي با پیمانکار جایگاهCNG ابرکوه با اشاره به مشکلاتی که شهروندان ابرکوه در ارتباط با سوخت گیری گاز خودروهای خود دارند، اظهار داشت: این مشکلات در ایامی مانند محرم و یا تعطیلات که حجم خودروها در شهرستان افزایش می یابد، بیشتر است.

وی بيان كرد: از مسئولان و مردم شهرستان تماس های زیادی با شهرداری گرفته مي شود و برآيند همه آنها این است که تنها یکی از دستگاه های سوخت گیری کار می کند و چون بقیه دستگاه ها کار نمی کنند، باید وقت زیادی از خود را در صف بگذرانند.

حاتمی با اشاره به توضیحات پیمانکار که تأمین کننده خدمات این جایگاه نیز هست و اظهار این که در برخی از اوقات برای تعمیرات نیاز به تعطیلی داریم و در جایگاه های دیگر کشور نیز این مسئله وجود دارد، عنوان كرد: با توجه به اینکه مسئولیت تعمیرات فنی جایگاه نیز بر عهده شما قرار دارد، انتظار است که روند خوبی را در خدمت رسانی این جایگاه شاهد باشیم.

خرابي هاي جايگاه سوخت CNG نبايد براي مردم مشكل ايجاد كند

شهردار ابرکوه ادامه داد: از شما انتظار داریم در مدت باقی مانده از همکاری، تلاش خود را برای کاهش خرابی ها به حد معمول انجام دهید.

مدیرعامل شرکت پیمانکار، بهره برداری و تعمیر و نگهداری جایگاه CNG ابرکوه نیز اظهار داشت: فشاری که بر مسئولان شهرداری در مورد مشکلات جایگاه وجود دارد، بر ما نيز هست و به طور قطع ما نیز برای بهره برداری بهتر از امکانی که در اختیار داریم، تلاش می کنیم.

رضا خالدی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در ساختمان جایگاه که در اختیار پیمانکار قرار گرفته است و پیمانکار هیچ نقش و وظیفه ای در قبال اصلاح آن نداشته است، يادآور شد: برای این که بتوانیم مشکلات کار را کاهش دهیم، اقدام به اصلاح این نقاط ضعف کرده ایم.

بروز برخي مشكلات اجتناب ناپذير است

وی در مورد این که در برخی از اوقات تنها یکی از نازل ها به مردم خدمات رساني مي كند، عنوان كرد: در مواقعی که کمپرسور دچار مشکل می شود، باید کلیه نازل ها از کار بیفتد ولی ما برای جلوگيري از بروز مشكل برای مردم، ناچار از یکی از نازل ها استفاده می کنیم.

خالدی خاطرنشان كرد: برای رفع مشکل همیشه تلاش خود را به کار می گیریم و این خرابی در دیگر جایگاه ها نیز وجود دارد که منجر به تعطیلی چند روزه آنها می شود اما چون در دیگر نقاط، جایگاه های متعددی وجود دارد، این مسئله احساس نمی شود و براي مردم مشكل ساز نيست اما در شهرستان ابرکوه این مسئله محسوس است.

وی با اشاره به اینکه قصد توجیه نداریم و از مردم عذرخواهي مي كنيم، بيان كرد: در حال حاضر دچار مشکلی شده ایم که تا به حال در کشور سابقه نداشته است و در حال پیگیری اين مسئله هستیم.

این پیمانکار همچنین به بیان برخی دیگر از مشکلات حیطه کاری خود در مورد جایگاه CNG پرداخت.

در اين جلسه پس از مذاكرات شهردار و پيمانكار، مقرر شد مشكلات اين جايگاه در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد تا مردم ابركوه به ويژه در روزهاي تعطيل كمتر دچار مشكل شوند.