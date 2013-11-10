شهردار خورموج در حاشیه مسابقه والیبال بین دو تیم دلیران دشتی و تیم پیشگامان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت صعود تیم دلیران دشتی به لیگ برتر سال آینده، این شهرداری اسپانسر تیم خواهد شد.

احمد شیخیانی با اشاره به حمایت از این تیم، افزود: شهرداری و شورای شهر با تمام توان خود در خدمت این تیم خواهد بود و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات والیبال لیگ دسته اول کشور عصر یکشنبه تیم دلیران دشتی میزبان تیم پیشگامان یزد بود که موفق شد با نتیجه سه بر یک این تیم را شکست دهد و به دومین پیروزی پیاپی خود دست یابد.

این مسابقه حساس از هفته دوم لیگ دسته اول کشور برگزار می‌شد که تیم دلیران دشتی در سالن شهید توسلی در دومین بازی خود میزبان پیشگامان یزد بود.

در این مسابقه که نماینده استان از تماشگران خونگرم خود برخودار بود جو حاکم در سالن به گونه‌ای بود که تیم پیشگامان یزد در دو ست اول نتوانست مقابل میزبان خود دوام بیاورد و دو بر صفر عقب افتاد.

ست سوم در حال شروع شد که تیم پیشگامان یزد در همان ابتدا چهار امتیاز از میزبان خود جلو افتاد و در نهایت با حفظ همان نتیجه موفق شد با نتیجه 25بر21 این ست را به سود خود تمام کند.

در ست چهارم تیم میزیان با تشویق‌های مداوم و شعارهایی همچون خورموجی با غیرت کار را برای تیم یزدی سخت تر از قبل کنند و مربی دلیران نیز با تعویض های به موقع خود توانست نبض بازی را در دست بگیرند و در نهایت این ست نیز با نتیجه 25 بر 20 به پایان برسد و در مجموع این دلیران دشتی بود که با نتیجه سه بر یک تیم مهمان خود را شکست دهد.

در این بازی فرماندار دشتی و جمعی از مسئولین این شهرستان از نزدیک این بازی را از تماشا می‌کردند.

لازم به ذکر است لیگ دسته اول کشور در دو گروه 9 تیمه به‌صورت رفت و برگشت برگزار می شود و تیم های اول هر گروه جواز حضور در لیگ برتر کسب خواهند کرد.

