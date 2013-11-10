به گزارش خبرنگار مهر، بهروز صادقی بعد از ظهر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه، اذعان داشت: اولین انجمن خیرین کتابخانه ساز سال گذشته در استان برگزار شد.

وی در ادامه گفت: اقدامات اولیه برای احداث کتابخانه در شهر وردنجان، نافچ، شیخ شبان، چلیچه و یان چشمه در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: ایستگاه ملی مطالعه در شهرستان بروجن به بهره برداری رسیده است و ایستگاه مطالعه بیمارستان شهرستان لردگان نیز افتتاح خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه هایی عمومی چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: هدف از ایجاد ایستگاه های مطالعه در سراسر استان ،گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان آحاد مردم به کتاب است.

وی تصریح کرد: کتاب های موجود در ایستگاه های مطالعاتی برای اقشار مختلف جامعه از قبیل گروه سنی پیش از دبستانی، دبستانی و گروه نوجوان و جوانان است.

بهروز صادقی بیان کرد: در سال جاری 16.8 درصد افزایش اعضاء در کتابخانه های استان صورت گرفته است و در سال 92 ،10 درصد افزایش تعداد کتاب و تعداد کتابداران استان به میزان 24.7 درصد افزایش یافته است.

کتابداران استان چهارمحال وبختیاری از سطح دانش بالایی برخوردار هستند

وی افزود: کتابداران استان چهارمحال وبختیاری دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند و از سطح دانش بالایی برخوردار است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری عنوان کرد : کتابخانه های استان در افتتاح بخش مجزا کودک 90 درصد رشد داشته است.

وی اذعان داشت: درشش ماه اول سال جاری 92 ، 33 مسابقات استانی در کتابخانه های عمومی استان برگزار شده است.

بهروز صادقی تصریح کرد: گروه مطالعاتی کتابخانه های استان با هدف نیاز سنجی و ارائه خدمات به افراد مراجعه کننده نیز در سال گذشته دایر شده است و به ارائه خدمات می پردازند.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار داشت: از جمله اقدامات در این هفته نواختن زنگ کتاب و کتاب خوانی در مدارس و برگزاری جشن کتاب در مدارس و اهدا کتاب در دبستان ها است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت: دیدار با ائمه جمعه شهرستان ها و نماینده ولی فقیه از دیگر اقدامات در این هفته است.