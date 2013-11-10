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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۱۰

صادقی:

رشد 90درصدی افتتاح بخش کودک در کتابخانه‌های چهارمحال وبختیاری/ کتابداران استان از دانش بالایی برخوردارند

رشد 90درصدی افتتاح بخش کودک در کتابخانه‌های چهارمحال وبختیاری/ کتابداران استان از دانش بالایی برخوردارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری گفت: افتتاح بخش مجزا کودک در کتابخانه های چهارمحال وبختیاری رشد 90 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز صادقی بعد از ظهر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه، اذعان داشت: اولین انجمن خیرین کتابخانه ساز سال گذشته در استان برگزار شد.

وی در ادامه گفت:  اقدامات اولیه برای احداث کتابخانه در شهر وردنجان، نافچ، شیخ شبان، چلیچه و یان چشمه در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: ایستگاه ملی مطالعه در شهرستان بروجن به بهره برداری رسیده است و ایستگاه مطالعه بیمارستان شهرستان لردگان نیز افتتاح خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه هایی عمومی چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: هدف از ایجاد ایستگاه های مطالعه در سراسر استان ،گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان آحاد مردم به کتاب است.

وی تصریح کرد: کتاب های موجود در ایستگاه های مطالعاتی برای اقشار مختلف جامعه از قبیل گروه سنی پیش از دبستانی، دبستانی و گروه نوجوان و جوانان است.

بهروز صادقی بیان کرد: در سال جاری 16.8 درصد افزایش اعضاء در  کتابخانه های استان صورت گرفته است و در سال 92 ،10 درصد افزایش تعداد کتاب و تعداد کتابداران استان به میزان 24.7 درصد افزایش یافته است.

کتابداران استان چهارمحال وبختیاری از سطح دانش بالایی برخوردار هستند

وی افزود: کتابداران استان چهارمحال وبختیاری دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند و از سطح دانش بالایی برخوردار است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری عنوان کرد : کتابخانه های استان در افتتاح بخش مجزا کودک 90 درصد رشد داشته است.

وی اذعان داشت: درشش ماه اول  سال جاری 92 ، 33 مسابقات استانی در کتابخانه های عمومی استان برگزار شده است.

بهروز صادقی تصریح کرد: گروه مطالعاتی کتابخانه های استان با هدف نیاز سنجی و ارائه خدمات به افراد مراجعه کننده نیز در سال گذشته دایر شده است و به ارائه خدمات می پردازند.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و  کتاب خوانی اظهار داشت: از جمله اقدامات در این هفته نواختن زنگ کتاب و کتاب خوانی در مدارس و برگزاری جشن کتاب در مدارس و اهدا کتاب در دبستان ها است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت: دیدار با ائمه جمعه شهرستان ها و نماینده ولی فقیه از دیگر اقدامات در این هفته است.

کد مطلب 2173497

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