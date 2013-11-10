تالاب انزلی از بزرگترین منابع و ذخایر ‍ژنتیکی و اکو بیولوژیکی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدوس عصر یکشنبه در جلسه حفاظت محیط زیست افزود: این سازمان ضمن قدردانی از حافظان محیط زیست و دوستداران حیات وحش با هرگونه تعدی از قانون و تخلف از قوانین شکار و صید برخورد خواهد کرد تا این میراث بزرگ برای آیندگان همچنان باقی بماند.

وی اظهارداشت: همه ساله با آغاز فصل مهاجرت پرندگان و شروع فصل شکار و صید، صدها هزار قطعه پرنده از انواع مختلف مرغابی سانان و اردک سانان خانواده غازها و دیگر گونه های مهاجر میهمان پهنه های آبی استان به ویژه تالاب بین المللی انزلی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: این پهنه آبی با توجه به تراکم بالای جمعیت و دسترسی آسان ساکنان بومی و حاشیه ای آن از دیر بازهمواره به عنوان یکی از منابع امرار معاش مردم مورد توجه قرار داشته است که در این محدوده تخلفاتی نیز از سوی گروهی ناآگاه یا سودجو صورت می گیرد.

وی در ادامه به مانور مشترک یگان های حفاظت محیط زیست گیلان، منابع آبزیان شیلات و دریابانی فرماندهی مرزبانی استان اشاره کرد و افزود: با این مانور بیش از 80 درصد از پهنه تالابی و قابل تردد تالاب بین المللی انزلی و رودخانه های منتهی به تالاب مورد گشت ، کنترل و پایش قرار گرفت.

عبدوس یادآورشد: از اهداف این مانور مشترک ایجاد هماهنگی بین ارگان های ذیربط در امر برخورد با این متخلفان و دفاع از انفال و ایجاد بستری امن برای این میهمانان رانده از سرمای خشن عرض های شمالی زمین است.