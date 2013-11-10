توقف تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برابر شهرداری جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور امروز با انجام دیدارهایی از دو گروه آغاز شد و طی آن در یکی از این بازی های گروه الف تیم ماشین سازی تبریز برابر میهمان خود شهرداری جویبار با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی تبریز به انجام رسید، هر دو تیم در کارهای تهاجمی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و هرگز نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.

تیم ماشین سازی با این تساوی هفت امتیازی شد و تا قبل از انجام دیدارهای باقی مانده هفته پنجم، موقتا به صدر جدول گروه رسید.

قضاوت این بازی به عهده فرزاد معبودی بود که به رضا مدانلو و کاظم حسین زاده از تیم شهرداری جویبار کارت زرد نشان داد.

