مسئولان برای حل مشکلات مالی تیم فوتبال ایرانجوان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دلگرم عصر یکشنبه پس از پایان مسابقه فوتبال تیم‌های ایرانجوان بوشهر و پیکان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز تنها برای کسب سه امتیاز گام به این مسابقه گذاشتیم و خدا را شکر با تلاش بچه‌ها و حمایت هواداران به این مهم دست یافتیم.

وی اضافه کرد: نسبت به تیم پیکان به خوبی شناخت داشتیم و همین شناخت به ما کمک کرد تا بتوانیم موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کنیم و دو موقعیت تبدیل به گل کردیم و فرصت‌ داشتیم که بازی را با اختلاف بیشتری ببریم.

سرمربی ایرانجوان بوشهر خواستار تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات مالی این تیم شد و افزود: از همه مسئولان می‌خواهیم تا از تیم ایرانجوان که نماینده کل استان بوشهر است حمایت کنند تا مانند شاهین دچار مشکل نشویم.

داوری‌های مسابقات لیگ دسته اول فوتبال مطلوب نیست

وی با اشاره به برخی از حمایت‌های صورت گرفته از این تیم، بیان داشت: شهردار بوشهر به منظور تقدیر از تلاش بازیکنان برای کسب این برد، به هر بازیکن تیم یک‌میلیون ریال پرداخت کرد.

دلگرم در ادامه سخنان خود به مسابقات آینده ایرانجوان نیز اشاره کرد و ادامه داد: هفته آینده به مصاف تیم راهیان کرمانشاه خواهیم رفت که امیدواریم به سه امتیاز این مسابقه نیز دست یابیم.

سرمربی ایرانجوان بوشهر با بیان اینکه داوری‌های مسابقات لیگ دسته اول مطلوب نیست افزود: کمیته نظارت داوران فدراسیون باید بیشتر بر کار داوران نظارت داشته باشد تا شاهد اشتباهات مکرر نباشیم.

لازم به دکر است که از هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم ایرانجوان بوشهر با نتیجه دو بر یک مقابل میهمان خود پیکان تهران به برتری دست یافت و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ دسته اول مستحکم‌تر کرد.