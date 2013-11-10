گفتگوی تلفنی پوتین با ملک عبدالله درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع روسی اعلام کردند: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بحران سوریه و موضوع هسته ای ایران را مورد رایزنی قرار داده است.

از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مذاکرات با ایران در ژنو از مرحله گفتگو درباره تحریم ها به موضوعات اساسی کشیده شد.

وی در نشست خبری با سلمان خورشید همتای هندی و فانگ یی همتای چینی در دهلی نو افزود: ایران و گروه 1+5 فرصت بزرگی برای دستیابی به اصولی که مبنای سند مشترک قرار گیرند دارند.