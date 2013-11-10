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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۵

گفتگوی تلفنی پوتین با ملک عبدالله درباره موضوع هسته ای ایران

گفتگوی تلفنی پوتین با ملک عبدالله درباره موضوع هسته ای ایران

منابع روسی از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری روسیه با پادشاه عربستان درباره بحران سوریه و موضوع هسته ای ایران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع روسی اعلام کردند: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بحران سوریه و موضوع هسته ای ایران را مورد رایزنی قرار داده است.

 از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مذاکرات با ایران در ژنو از مرحله گفتگو درباره تحریم ها به موضوعات اساسی کشیده شد.

وی در نشست خبری با سلمان خورشید همتای هندی  و فانگ یی همتای چینی در دهلی نو افزود: ایران و گروه 1+5 فرصت بزرگی برای دستیابی به اصولی که مبنای سند مشترک قرار گیرند دارند.

کد مطلب 2173510

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