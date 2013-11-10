هيچ ابلاغي در مورد افزايش قيمت نان در يزد نداشته ايم

به گزارش خبرنگار مهر، عزيزالله سيفي، ظهر يكشنبه در جلسه بهبود كيفيت نان شهرستان يزد اظهار داشت: تاکنون هیچ ابلاغی مبنی بر افزایش قیمت نداشته ایم و در این زمینه منتظر تصمیم مسئولان کشوری هستیم.

وي همچنين با بيان اينكه نانوایان موظف به تأمین نان هیئت های مذهبی در ايام محرم هستند، بيان كرد: در زمینه آرد مشکل و کمبودی وجود ندارد و مشکلاتی که چندي پيش در مورد آرد ایجاد شد، ناشی از توزیع نامناسب بوده است.

سيفي عنوان كرد: باید راهکار مناسب تری برای حمل و نقل آرد در نظر گرفته شود تا از این طریق نیز تخلفات احتمالی در این حوزه کاهش يابد.

فرماندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بیان اینکه ذخیره گندم در مرکز استان به حد کافی موجود است، يادآور شد: با تدابیر صورت گرفته همچنین همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه در شهرستان یزد مشکل کمبود گندم نداریم.

سيفي با اشاره به تخصیص آرد فوق العاده اظهار داشت: در طول این مدت واحدهایی نانوایی که مشکل کمبود آرد داشته اند، درخواست خود را ارائه كرده و پس از بررسی در کارگروه، سهمیه مورد نظر را دریافت كرده اند.

فرماندار يزد همچنين در این جلسه خواستار شناسایی نانوایی های غیر فعال و متخلف شد تا بر اساس قوانین با آنها برخورد قانونی صورت گرفته و سهمیه آرد آنان قطع شود.